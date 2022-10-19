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Парламент Абхазии внес изменения в бюджет республики на 2022 год

Парламент Абхазии внес изменения в бюджет республики на 2022 год

Изменения в республиканский бюджет предусматривают структуру доходов, расходов и размер дефицита. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T19:05+0300

2022-10-19T19:05+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект Закона "О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О Республиканском бюджете на 2022 год" на заседании 19 октября. По словам министра финансов Абхазии Владимира Делба, прогнозируются дополнительные поступления собственных доходов в объеме 351,4 миллиона рублей.Из них: Общий объем расходов республиканского бюджета увеличивается на 861,8 миллиона рублей и составит 10,9 миллиарда, из них 543,1 миллиона рублей - средства российской финансовой помощи и 318,7 миллиона - расходные бюджетные обязательства.Средства будут направлены на следующие нужды: "Как известно, в 2020 году с учетом того, что у нас была пандемия, значительное выпадение доходов Пенсионного фонда. Несмотря на прошедшие два года, еще не до конца удается сбалансировать бюджет пенсионного фонда для выплаты пенсий день в день. Дополнительная потребность в этих деньгах существует", - отметил Владимир Делба. Кроме того, в соответствии с постановлением Кабмина "О повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году", в рамках реализации Соглашения между Абхазией и Россией учитывается повышение заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан, произведены уточнения бюджетных ассигнований. Общий объем средств на эти цели - 270 миллионов рублей. "Выплаты будут производиться с января текущего года по дату принятия положений и потом месяц в месяц будут идти. Будет перерасчет", - объяснил министр финансов Владимир Делба. Как объяснил Делба, уровень софинансирования на повышение заработных плат вышеназванным категориям в 2022 году составил 15% от абхазской стороны, 85% от российской, в 2023 году – 35% абхазская сторона, 65% – российская, в 2024 году – 70% российская сторона, 30% абхазская сторона. "В 2025 году, если вдруг понадобится индексировать этой же категории, то абхазский бюджет должен делать это самостоятельно. Уровень софинансирования за собой ежегодно несет увеличение заработной платы. К 2025 году средняя заработная плата отдельных категории приблизится к уровню в Южно-федеральном округе", - добавил он. По источникам финансирования дефицита республиканского бюджета предполагается уменьшение объема республиканского заимствования у Национального банка с 627,9 миллиона до 508 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-primut-uchastie-v-rabote-yuzhno-rossiyskoy-parlamentskoy-assotsiatsii-1042135073.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-podderzhali-obraschenie-gosdumy-rossii-k-genassamblee-oon-1042134514.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/narodnoe-sobranie-vneslo-izmeneniya-v-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-abkhazii-1042133999.html

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