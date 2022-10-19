Парламент Абхазии внес изменения в бюджет республики на 2022 год
19:05 19.10.2022 (обновлено: 19:51 19.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия в парламента Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изменения в республиканский бюджет предусматривают структуру доходов, расходов и размер дефицита.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект Закона "О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О Республиканском бюджете на 2022 год" на заседании 19 октября.
По словам министра финансов Абхазии Владимира Делба, прогнозируются дополнительные поступления собственных доходов в объеме 351,4 миллиона рублей.
Из них:
поступления по налогу на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории Абхазии в объеме 166 миллионов рублей;
поступления по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Абхазии в объеме 104,9 миллиона рублей;
доходы от внешнеэкономической деятельности в объеме 22,9 миллиона рублей;
государственная пошлина в объеме 22,2 миллиона рублей;
доходы от использования имущества, находящегося в госсобственности в объеме 300 тысяч рублей;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов в объеме один миллион рублей;
платежи за пользование природными ресурсами в объеме 10,5 миллиона рублей;
административные платежи и сборы в объеме 7,2 миллиона рублей;
штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме 15,9 миллиона рублей;
безвозмездные поступления от резидентов Абхазии в объеме 1,3 миллиона.
Общий объем расходов республиканского бюджета увеличивается на 861,8 миллиона рублей и составит 10,9 миллиарда, из них 543,1 миллиона рублей - средства российской финансовой помощи и 318,7 миллиона - расходные бюджетные обязательства.
Средства будут направлены на следующие нужды:
54,5 миллиона – Министерству обороны для обеспечения и подготовки мобилизации страны и создания рабочей группы по выработке предложений в этом вопросе. Делба подчеркнул, что средства на эти цели будут иметь "высшую степень прослеживаемости" и "закрытый контур";
5,9 миллиона - финансовое обеспечение деятельности Администрации президента Абхазии;
109 миллионов рублей - на увеличение резервного фонда президента Абхазии. По словам Делба, они были направлены на оказание материальной помощи и устранение последствий стихийных бедствий;
2 миллиона рублей - финансовое обеспечение основных задач и функций "Абхазского государственного издательства", на издание детской литературы;
450 тысяч рублей - финансовое обеспечение задач и функций аппарата Полномочного представителя президента Абхазии по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам на командировочные расходы;
3,3 миллиона рублей Госстандарту на погашение задолженности по аренде помещения и охраны оборудования для майнинга, приобретение ГСМ, доплаты сотрудникам департамента энергетического и технического надзора;
10,7 миллиона рублей Генпрокуратуре Абхазии на расходы по содержанию персонала;
49 миллионов – Министерству экономики Абхазии на создание и внедрение программно- аппаратного комплекса по автоматизации процесса прогнозирования, на поддержку энергетической отрасли, для РУП "Абхазавтодор" - на нанесение разметки на автодорогах;
2,4 миллиона рублей - Госкомитету по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию на мероприятия по внедрению электронно-цифровой подписи;
804 тысяч рублей – Министерству сельского хозяйства Абхазии на расходы по оплате труда работников министерства так как, по словам министра финансов Владимира Делба, средняя заработная плата некоторых сотрудников не достигает шести тысяч рублей;
300 тысяч рублей - Государственному комитету республики по экологии на борьбу с самшитовой огневкой;
52,6 миллиона рублей Минздраву, из них: 2,6 миллиона рублей расходы за аренду помещения, 30 миллионов рублей на лечение граждан за пределами и на территории Абхазии и 20 миллионов рублей на приобретение лекарств и расходных материалов для госучреждений;
6,3 миллиона рублей Министерству культуры;
1,4 миллиона рублей Дому-интернату для престарелых и инвалидов;
20 миллионов рублей межбюджетный трансферт бюджету Пенсионного фонда Республики Абхазия на финансовое обеспечение пенсий и пособий.
"Как известно, в 2020 году с учетом того, что у нас была пандемия, значительное выпадение доходов Пенсионного фонда. Несмотря на прошедшие два года, еще не до конца удается сбалансировать бюджет пенсионного фонда для выплаты пенсий день в день. Дополнительная потребность в этих деньгах существует", - отметил Владимир Делба.
Кроме того, в соответствии с постановлением Кабмина "О повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году", в рамках реализации Соглашения между Абхазией и Россией учитывается повышение заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан, произведены уточнения бюджетных ассигнований. Общий объем средств на эти цели - 270 миллионов рублей.
"Выплаты будут производиться с января текущего года по дату принятия положений и потом месяц в месяц будут идти. Будет перерасчет", - объяснил министр финансов Владимир Делба.
Как объяснил Делба, уровень софинансирования на повышение заработных плат вышеназванным категориям в 2022 году составил 15% от абхазской стороны, 85% от российской, в 2023 году – 35% абхазская сторона, 65% – российская, в 2024 году – 70% российская сторона, 30% абхазская сторона.
"В 2025 году, если вдруг понадобится индексировать этой же категории, то абхазский бюджет должен делать это самостоятельно. Уровень софинансирования за собой ежегодно несет увеличение заработной платы. К 2025 году средняя заработная плата отдельных категории приблизится к уровню в Южно-федеральном округе", - добавил он.
По источникам финансирования дефицита республиканского бюджета предполагается уменьшение объема республиканского заимствования у Национального банка с 627,9 миллиона до 508 миллионов рублей.