https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/alla-belyaeva-zayavila-o-snizhenii-zabolevaemosti-covid-19-v-abkhazii-1042147709.html

Алла Беляева заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Алла Беляева заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Абхазии

По данным на 18 октября, в Гудаутской районной больнице на стационарном лечении находились пять пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T09:00+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии отмечается четкое снижение заболеваемости COVID-19, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.При этом Беляева отметила, что лабораторные данные не в полной мере отражают имеющуюся ситуацию, потому что течение заболевания стало значительно легче, и многие люди не обращаются за анализами."Фактически заболеваемость будет выше, но не намного. Многие люди пользуются экспресс-тестами, они могут обращаться к врачу или же лечиться самостоятельно. Тем более что значительное количество людей заболевает второй или в третий раз, поэтому тактику лечения они уже знают. Отсюда мы имеем цифры, которые не в полной мере отражают реальность", – говорит она.Главный санитарный врач страны подчеркнула, что снижение количества заболеваний связано с тем, что фазы распространения и обострения COVID-19 цикличны."Мы видим уже четвертую волну подъема, в дальнейшем можно будет рассчитать примерные даты следующего подъема заболеваемости. COVID-19 останется с нами, он постепенно перейдет на уровень обычного сезонного гриппа или ОРЗ, поскольку вирус ослабевает и мутирует так, чтобы заражать много людей и при этом так, чтобы они не погибали. Это поддерживает концентрацию популяции вируса", – сказала глава СЭС.По данным на 18 октября, в Гудаутском ковидном госпитале лежат пятеро пациентов с COVID-19, проинформировала Беляева. Она рассказала о том, что ожидается поступление очередной партии вакцины от коронавирусной инфекции.По ее словам, вакцинация нужна людям, у которых коронавирус может протекать тяжело – это диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с большой массой тела. Вакцина поможет им легче перенести заболевание или вовсе не заразиться им.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/koronavirus-zafiksirovan-u-163-chelovek-v-abkhazii-za-dve-nedeli-1042001081.html

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