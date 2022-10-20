https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/glava-ses-abkhazii-rasskazala-pochemu-stoit-sdelat-privivku-ot-grippa-1042157188.html

Глава СЭС Абхазии рассказала, почему стоит сделать прививку от гриппа

Глава СЭС Абхазии рассказала, почему стоит сделать прививку от гриппа

Прививку препаратом "Ваксигрипп Тетра" можно сделать в районных больницах и поликлиниках бесплатно. Всего в республику доставлено 3000 доз. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в интервью Sputnik рассказала, почему нужно вакцинироваться от сезонного гриппа."Грипп был и остается достаточно тяжелым заболеванием. Больше страдают люди, имеющие тяжелые хронические заболевания. Если при коронавирусной инфекции детки болели довольно легко, то гриппом дети болеют очень тяжело. Вакцина есть, она хорошая, четырехвалентная, и сейчас очень благоприятный период для проведения вакцинации, поскольку погода у нас хорошая, нет сезонного всплеска острых респираторных заболеваний. Я рекомендую прививаться", – отметила Беляева.Она сообщила, что в республику доставлено три тысячи доз препарата "Ваксигрипп Тетра", и в случае необходимости для проведения вакцинации от сезонного гриппа будет дополнительная поставка.Вакцинация от сезонного гриппа началась в Абхазии 17 октября. "Ваксигрипп Тетра" – противогриппозная вакцина французского производителя Sanofi Pasteur S. A. Выпускается с 1969 года, в России применяется с 1992 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/alla-belyaeva-zayavila-o-snizhenii-zabolevaemosti-covid-19-v-abkhazii-1042147709.html

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