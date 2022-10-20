https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/novye-tendentsii-minturizma-podvelo-itogi-kurortnogo-sezona-1042161282.html
Новые тенденции: чем отличился нынешний курортный сезон
Новые тенденции: чем отличился нынешний курортный сезон
Летом 2022 года в Абхазии стали развиваться новые виды туризма – автотуризм и глэмпинг, а также вырос спрос на отдых в восточных районах республики. 20.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-20T14:52+0300
2022-10-20T14:52+0300
2022-10-20T15:30+0300
в абхазии
абхазия
отдых в абхазии
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102804/87/1028048753_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_34746009366cb9de6251e20f00a3b964.jpg
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В этом году в Абхазии стали активно развиваться такие виды туризма, как автокемпинг и глэмпинг, рассказал радио Sputnik замминистра туризма республики Дмитрий Зантария.Кроме того, активнее стали развиваться восточные районы Абхазии, там ведется работа по развитию туристической инфраструктуры.Кроме того, в восточной Абхазии прошли работы по ремонту дорог, освещению, планируется запуск аэропорта. Все это, по словам замминистра, будет влиять на привлекательность направления для туристов.Дмитрий Зантария заявил, что, учитывая геополитическую ситуацию в мире, туристический сезон в Абхазии "прошел неплохо". "Несмотря на то, что цены растут, Абхазия остается одним из самых дешевых отдыхов с недорогим обслуживанием, дешевыми местами размещения и туристическими показами," – объяснил он популярность республики.Он также добавил, что еще одним плюсом Абхазии можно считать близость всех достопримечательностей – турист может увидеть многое, не тратя на это много времени.Зантария отметил, что, несмотря на популярность Абхазии, стоит больше внимания уделять рекламе, чтобы привлекать более молодых туристов. В следующем году для популяризации Абхазии Минтуризма планирует привезти в страну пару популярных интернет-блогеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/bolee-chetyrekh-tysyach-turistov-priekhali-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-v-2022-godu-1041840333.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/blagopoluchno-i-uspeshno-podvedeny-itogi-letnego-sezona-v-pansionate-auadkhara-1042125014.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102804/87/1028048753_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_9e67f5dcaacdf907d833c9b3c8fc3275.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, отдых в абхазии, туризм
абхазия, отдых в абхазии, туризм
Новые тенденции: чем отличился нынешний курортный сезон
14:52 20.10.2022 (обновлено: 15:30 20.10.2022)
Летом 2022 года в Абхазии стали развиваться новые виды туризма – автотуризм и глэмпинг, а также вырос спрос на отдых в восточных районах республики.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik.
В этом году в Абхазии стали активно развиваться такие виды туризма, как автокемпинг и глэмпинг, рассказал радио Sputnik
замминистра туризма республики Дмитрий Зантария.
Кроме того, активнее стали развиваться восточные районы Абхазии, там ведется работа по развитию туристической инфраструктуры.
"В восточной части Абхазии на стадии строительства находятся 13 санаторно-курортных объектов, это неплохие показатели. Активно развивается Ткуарчалский район, Очамчырский район, в прошлом году был построен туристический объект в селе Тамыш, который планируется расширить", – рассказал Зантария.
Кроме того, в восточной Абхазии прошли работы по ремонту дорог, освещению, планируется запуск аэропорта. Все это, по словам замминистра, будет влиять на привлекательность направления для туристов.
Дмитрий Зантария заявил, что, учитывая геополитическую ситуацию в мире, туристический сезон в Абхазии "прошел неплохо".
"Несмотря на то, что цены растут, Абхазия остается одним из самых дешевых отдыхов с недорогим обслуживанием, дешевыми местами размещения и туристическими показами," – объяснил он популярность республики.
Он также добавил, что еще одним плюсом Абхазии можно считать близость всех достопримечательностей – турист может увидеть многое, не тратя на это много времени.
Зантария отметил, что, несмотря на популярность Абхазии, стоит больше внимания уделять рекламе, чтобы привлекать более молодых туристов. В следующем году для популяризации Абхазии Минтуризма планирует привезти в страну пару популярных интернет-блогеров.