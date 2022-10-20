https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/novye-tendentsii-minturizma-podvelo-itogi-kurortnogo-sezona-1042161282.html

Новые тенденции: чем отличился нынешний курортный сезон

Новые тенденции: чем отличился нынешний курортный сезон

Летом 2022 года в Абхазии стали развиваться новые виды туризма – автотуризм и глэмпинг, а также вырос спрос на отдых в восточных районах республики. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T14:52+0300

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2022-10-20T15:30+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В этом году в Абхазии стали активно развиваться такие виды туризма, как автокемпинг и глэмпинг, рассказал радио Sputnik замминистра туризма республики Дмитрий Зантария.Кроме того, активнее стали развиваться восточные районы Абхазии, там ведется работа по развитию туристической инфраструктуры.Кроме того, в восточной Абхазии прошли работы по ремонту дорог, освещению, планируется запуск аэропорта. Все это, по словам замминистра, будет влиять на привлекательность направления для туристов.Дмитрий Зантария заявил, что, учитывая геополитическую ситуацию в мире, туристический сезон в Абхазии "прошел неплохо". "Несмотря на то, что цены растут, Абхазия остается одним из самых дешевых отдыхов с недорогим обслуживанием, дешевыми местами размещения и туристическими показами," – объяснил он популярность республики.Он также добавил, что еще одним плюсом Абхазии можно считать близость всех достопримечательностей – турист может увидеть многое, не тратя на это много времени.Зантария отметил, что, несмотря на популярность Абхазии, стоит больше внимания уделять рекламе, чтобы привлекать более молодых туристов. В следующем году для популяризации Абхазии Минтуризма планирует привезти в страну пару популярных интернет-блогеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/bolee-chetyrekh-tysyach-turistov-priekhali-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-v-2022-godu-1041840333.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/blagopoluchno-i-uspeshno-podvedeny-itogi-letnego-sezona-v-pansionate-auadkhara-1042125014.html

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