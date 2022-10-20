https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/rossiyskie-voyska-nanesli-porazhenie-ukrainskoy-bataree-rszo-olkha-v-kharkovskoy-oblasti-1042158059.html

Российские войска нанесли поражение украинской батарее РСЗО "Ольха" в Харьковской области

Российские войска нанесли поражение украинской батарее РСЗО "Ольха" в Харьковской области

В течение суток ВС России продолжали наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики... 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T13:38+0300

2022-10-20T13:38+0300

2022-10-20T15:33+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, сообщает Минобороны России.На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск, в районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. Минобороны сообщает, что противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали.В боевых действиях на этом направлении за сутки было уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, еще 18 человек сдались в плены. Было уничтожено 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей. В качестве трофеев захвачены два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах, пять пунктов временной дислокации ВСУ, четыре склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники.Также в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, 18 беспилотников, перехватили три снаряда РСЗО "Ольха".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-nad-khersonskoy-oblastyu-1042145823.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/surovikin-nato-trebuet-ot-kieva-nastupleniya-na-khersonskom-napravlenii-1042122255.html

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