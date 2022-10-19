https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-nad-khersonskoy-oblastyu-1042145823.html

Российские системы ПВО сбили украинский самолет над Херсонской областью

Российские системы ПВО сбили украинский самолет над Херсонской областью

Также средствами ПВО за сутки были сбиты 12 украинских дронов в Херсонской области, ДНР и ЛНР. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T19:37+0300

2022-10-19T19:37+0300

2022-10-19T19:37+0300

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наемников, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец, уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наёмников "Иностранный легион". За сутки на данном направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Росси поражены семь пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах, три склада боеприпасов, а в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизаветовка Одесской области уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям и двум взводам реактивной системы залпового огня "Ураган".Ведомство сообщает, что две роты ВСУ предприняли попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. Десант был уничтожен силами российских войск, потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.Помимо этого, в течение суток украинская артиллерия выпустила 13 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Сообщается, что жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/surovikin-nato-trebuet-ot-kieva-nastupleniya-na-khersonskom-napravlenii-1042122255.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/vs-rossii-otrazili-popytku-kieva-prorvat-oboronu-v-khersonskoy-oblasti-1042109163.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/minoborony-rossii-zayavilo-o-vozvraschenii-s-ukrainy-na-rodinu-110-rossiyan-1042101333.html

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