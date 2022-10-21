https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/vosstanovlenie-osvescheniya-na-trasse-sukhum-psou-nachnut-v-sleduyuschem-godu---1042181175.html

Восстановление освещения на трассе Сухум-Псоу начнут в следующем году

Восстановление освещения на трассе Сухум-Псоу начнут в следующем году

Проект по освещению республиканской трассы от Сухума до Псоу будет реализован в рамках российской Инвестпрограммы, сумма расходов составит около 120 миллионов... 21.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-21T14:22+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Капитальный ремонт освещения на трассе Сухум-Псоу заложен в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023 год, сказал в интервью Sputnik начальник Управления капитального строительства страны Тимур Агрба.На проведение ремонта из средств Инвестпрограммы предусмотрено около 120 миллионов рублей, проинформировал Агрба. В рамках работ предусмотрен и ремонт трансформаторов, обеспечивающих освещение дороги.С течением времени плафоны, которые освещают центральную трассу, пришли в негодность, а многие столбы пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, что в свою очередь стало причиной обрыва проводов.Процент повреждения фонарей составляет 80% и для полного обновления ресурса освещения трассы, в 2023 году будут заменены все 100% светильников, сообщил Агрба. Линия освещения республиканской трассы от Сухума до Псоу была введена в эксплуатацию в 2014 году. Протяженность дороги составляет около 120 километров, на участке установлено примерно 3000 опор.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/osveschenie-chasti-trassy-sukhum-ochamchyra-zaversheno-s-operezheniem-grafika-1040277592.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/takie-obstoyatelstva-blabba-o-raskhodakh-na-soderzhanie-linii-osvescheniya-dorogi-sukhum-psou--1040232286.html

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