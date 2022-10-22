https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/bolee-1200-zhiteley-abkhazii-obsledovali-zrenie-v-peredvizhnom-diagnosticheskom-tsentre-1042195402.html

Более 1200 жителей Абхазии обследовали зрение в передвижном диагностическом центре

Более 1200 жителей Абхазии обследовали зрение в передвижном диагностическом центре

Проверить зрение уже успели жители Очамчырского и Гагрского районов, городов Ткуарчала и Гала. 22.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. С момента начала работы врачи мобильного диагностического центра клиники доктора Шаталова обследовали более 1287 жителей Абхазии, сообщает информагентство "Апсныпресс".Чаще всего у пациентов диагностировали катаракту, дальнозоркость, близорукость, астигматизм, пресбиопию, глаукому. Встречались и случаи, требующие хирургического вмешательства.Больше всего человек было обследовано в Ткуарчале – 292 пациента. В селах Очамчырского района Кындыге, Тамыше, Кутоле и Члоу было обследовано еще 195 человек, в самой Очамчыре - 250, в Гале - 151, поселке Цандрыпш - 110, в Гагре - 180 и в Пицунде 109.Сегодня и завтра центр принимает пациентов в Гудауте, а 24 и 25 октября бесплатно проверить зрение смогут жители Нового Афона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/peredvizhnoy-kompleks-po-diagnostike-zreniya-budet-rabotat-v-novom-afone-1042177922.html

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