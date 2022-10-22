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Более 1200 жителей Абхазии обследовали зрение в передвижном диагностическом центре
Более 1200 жителей Абхазии обследовали зрение в передвижном диагностическом центре
Проверить зрение уже успели жители Очамчырского и Гагрского районов, городов Ткуарчала и Гала. 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T18:13+0300
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. С момента начала работы врачи мобильного диагностического центра клиники доктора Шаталова обследовали более 1287 жителей Абхазии, сообщает информагентство "Апсныпресс".Чаще всего у пациентов диагностировали катаракту, дальнозоркость, близорукость, астигматизм, пресбиопию, глаукому. Встречались и случаи, требующие хирургического вмешательства.Больше всего человек было обследовано в Ткуарчале – 292 пациента. В селах Очамчырского района Кындыге, Тамыше, Кутоле и Члоу было обследовано еще 195 человек, в самой Очамчыре - 250, в Гале - 151, поселке Цандрыпш - 110, в Гагре - 180 и в Пицунде 109.Сегодня и завтра центр принимает пациентов в Гудауте, а 24 и 25 октября бесплатно проверить зрение смогут жители Нового Афона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/peredvizhnoy-kompleks-po-diagnostike-zreniya-budet-rabotat-v-novom-afone-1042177922.html
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абхазия, новости, здравоохранение
Более 1200 жителей Абхазии обследовали зрение в передвижном диагностическом центре
18:13 22.10.2022 (обновлено: 20:38 22.10.2022)
Проверить зрение уже успели жители Очамчырского и Гагрского районов, городов Ткуарчала и Гала.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik.
С момента начала работы врачи мобильного диагностического центра клиники доктора Шаталова обследовали более 1287 жителей Абхазии, сообщает
информагентство "Апсныпресс".
Чаще всего у пациентов диагностировали катаракту, дальнозоркость, близорукость, астигматизм, пресбиопию, глаукому. Встречались и случаи, требующие хирургического вмешательства.
Больше всего человек было обследовано в Ткуарчале – 292 пациента. В селах Очамчырского района Кындыге, Тамыше, Кутоле и Члоу было обследовано еще 195 человек, в самой Очамчыре - 250, в Гале - 151, поселке Цандрыпш - 110, в Гагре - 180 и в Пицунде 109.
Сегодня и завтра центр принимает пациентов в Гудауте, а 24 и 25 октября бесплатно проверить зрение смогут жители Нового Афона.