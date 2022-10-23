https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/perepalka-na-stsene-rusdram-zakryl-41-y-teatralnyy-sezon-1042213730.html

"Перепалка" на сцене: РУСДРАМ закрыл 41-й театральный сезон

"Перепалка" на сцене: РУСДРАМ закрыл 41-й театральный сезон

На церемонии закрытия 41-го театрального сезона в РУСДРАМе прошло награждение победителей в восьми номинациях, в которых проголосовали зрители. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония закрытия очередного театрального сезона состоялась в РУСДРАМе в воскресенье, 23 октября.Как отметил в своей речи гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, следующий сезон начнется всего через пять дней."Все-таки нужна какая-то отбивка от одного сезона к другому. Спектакль "Кьорджинские перепалки" уже четыре года у нас в репертуаре, и сегодня еще одна знаменательная дата – 108 лет театральному институту имени Щукина. Этот спектакль был дипломным спектаклем абхазского курса этого училища и был поставлен режиссером Вахтанговской щколы Александром Коручековым ", - в частности, рассказал он.Он также подчеркнул, что прошедший сезон был самым насыщенным. За восемь с половиной месяцев в театре сыграли 187 спектаклей и поставили восемь премьер.По решению руководства театра, призы зрительских симпатий вручили артистам журналисты, которые освещали работу РУСДРАМа.Согласно голосованию ценителей искусства, приз "За лучшую женскую роль второго плана" получила Аманда Кварацхелия. Награду вручил корреспондент "Апсныпресс" Алексей Шамба.Руководитель информационного агентства "Апсадгьыл Инфо" Мадина Бганба объявила победителя в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Им стал Осман Абухба.В номинации "Лучшая мужская роль" больше всего зрительских голосов набрал актер Эмиль Петров. Приз вручили журналисты телеканала "Абаза-ТВ" Марианна Котова и Надежда Боровикова."Я часто делаю репортажи с премьер РУСДРАМа, и мне приходится себя останавливать. Я про себя думаю: репортаж из театра не может длиться дольше, чем репортаж из Парламента. Останавливаю себя и делаю материал короче, чем хотелось бы. Но я очень счастлива, что у меня есть возможность на телевидении формулировать в словах и картинках весь восторг, которые я испытываю на премьерах ваших спектаклей. Спасибо вам", - поделилась впечатлениями Котова.В номинации "Лучшая женская роль" победительницей стал актерский ансамбль спектакля "Marquez. Сны одиночества". Его объявили журналисты АГТРК Эсма Голандзия и Гугуца Вардания."С большим удовольствием ходим к вам на съемки. Скажем честно, съемки у вас – наши любимые. Больших успехов вашему театру, коллективу. Очень вас любим", - сказала Эсма Голандзия.Хинтба объяснил, почему не удалось выбрать одну актрису из ансамбля. По его рассказу, многие артистки, играющие в этом спектакле, набрали высокие баллы, и зрители нередко писали о том, что не могут определиться. В связи с этим руководство театра решило выделить весь коллектив.Корреспонденту газеты "Республика Абхазия" Юлии Соловьевой выпала возможность огласить решение зрителей о том, кто стал обладателем приза за "Лучшую работу художника постановщика". Открыв конверт, назвала имя Марии Филаретовой. награду Филаретова получила за работу в спектакле "Marquez. Сны одиночества"."РУСДРАМ – это лучший театр современности, безусловно. У актеров театра есть великая энергия, напоенная солнцем, собственными впечатлениями послевоенного детства и у тех, кто не знал этого, все равно это есть в генах. Режиссеры, которые к нам приезжают, они сами открывают эту энергию, и уже здесь придают спектаклю совершенно другое звучание", - поделилась Соловьева.Лучшим режиссером зрители выбрали Антона Корнилова за спектакль "Рассказ мула старого Хабуга". Приз вручила журналист "Эха Кавказа" Елена Заводская."Я помню всю вашу историю с самого начала. Как после войны вы выживали. И тогда тоже был очень творческий коллектив. Были редкие спектакли, но тоже очень интересные. Второе дыхание, вторая жизнь театра началась с приходом Ираклия Хинтба. Мы с большим удовольствием наблюдаем за вами и радуемся вашим успехом", - сказала Заводская.Победитель номинации Антон Корнилов признался в том, что испытывает радость от того, что мнение режиссера в кои-то веки совпало с мнением зрителей."Лучшим спектаклем сезона" стал "Marquez. Сны одиночества". Новость об этом до зрителей донес со сцены шеф-редактор информагентства Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин.Он отметил, что РУСДРАМ в минувшем сезоне превратился из некоего культурного очага в тигель, где "плавятся" смыслы, нервы, традиции и эксперимент. При этом он добавил, что зритель тоже отвечает на это, причем не только своей любовью, эмоциями, но и, конечно же, деньгами.Специального приза от генерального директора РУСДРАМа удостоился Кирилл Шишкин за роль Мула в мюзикле "Рассказ мула старого Хабуга".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/odin-iz-samykh-uspeshnykh-irakliy-khintba-podvel-itogi-teatralnogo-sezona-1042162524.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/sny-ob-apsny-i-prazdnik-urozhaya-kulturnaya-afisha-abkhazii-1042207060.html

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