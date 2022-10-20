https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/odin-iz-samykh-uspeshnykh-irakliy-khintba-podvel-itogi-teatralnogo-sezona-1042162524.html

Один из самых успешных: Ираклий Хинтба подвел итоги театрального сезона

Один из самых успешных: Ираклий Хинтба подвел итоги театрального сезона

Несмотря на то, что театральный сезон был коротким, он, тем не менее, стал самым успешным за последние годы. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T17:13+0300

2022-10-20T17:13+0300

2022-10-20T17:19+0300

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Генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги 41-го театрального сезона и рассказал о творческих планах на следующий сезон.Итоги сезонаПо словам Ираклия Хинтба, нынешний театральный сезон завершится 23 октября постановкой "Кьоджинские перепалки", после чего будет подведен итог зрительского голосования, которое идет уже около двух месяцев. Проголосовать можно на сайте театра или оффлайн в фойе здания – выбрать можно исполнителя, сыгравшего лучшую мужскую или женскую роль, мужскую или женскую роль второго плана, а также лучший спектакль, лучшего художника и режиссера.В 41-м театральном сезоне было поставлено несколько стратегических целей, и все они были достигнуты. Главной из них был переход на ежедневный режим показа спектаклей. Хинтба подчеркнул, что в некоторые месяцы театр показывал по 30 постановок."Если театр хочет добиться результата, он не может работать иначе. Актер должен выходить на сцену практически каждый день или несколько раз в неделю", – пояснил он.Еще одной целью, которая была достигнута в этом году, стал набор целевого курса для Государственного Русского театра драмы в ведущем российском вузе – театральном институте имени Щепкина."Это грандиозный проект, который был реализован в кратчайшие сроки благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и лично министра Ольги Борисовны Любимовой", – сказал Ираклий Хинтба.Квоты для поступления будущих артистов обеспечило представительство Россотрудничества в Абхазии, всего в вуз поступили 15 ребят."В этом году наша ведущая актриса Анна Гюрегян удостоена почетного звания Заслуженная артистка Республики Абхазия. Мы, конечно, понимаем, что, по сути, звания в нашей стране мало что дают актерам, какие-то привилегии или что-то еще. Но мне кажется, что важно, чтобы государство оценивало актеров по заслугам", – подчеркнул он.Очень важным событием театрального сезона Ираклий Хинтба назвал участие РУСДРАМа в "Больших гастролях" в Москве."В марте 2022 года наш театр показал подряд пять спектаклей в Москве, большой успех был у этих гастролей, до сих пор мы получаем волны обожания из Москвы от людей, которые были на наших спектаклях. Эти гастроли стали возможны благодаря поддержке Беслана Родионовича Агрба, главы Московской абхазской диаспоры, и компании "А-Мобайл", – сказал гендиректор РУСДРАМа.Планы на следующий сезонПомимо подведения итогов театрального сезона, Ираклий Хинтба рассказал и о планах на следующий, 42-й сезон. Первая премьера состоится уже в конце этого месяца – 29 числа будет показан спектакль "В лучах" по пьесе современного польского драматурга Артура Палыги в постановке режиссера Антона Корнилова."Это совершенно неожиданный репертуарный выбор, неочевидный. Это моноспектакль актрисы Ирины Делба, она сыграет в этом спектакле Марию Кюри. Мария Кюри, как вы прекрасно знаете, величайшая женщина-ученый в истории человечества и, кроме того, что она была лауреатом двух Нобелевских премий, кроме того, что она открыла радиоактивное излучение радия и полония и стала жертвой своих открытий, она была удивительным человеком. Ей была чужда любые слава и почести – только трудолюбие, только стремление к цели, только самопожертвование и любовь к науке", – сказал гендиректор РУСДРАМа.В декабре выйдет еще одна премьера – спектакль "Софичка", по произведению Фазиля Искандера."Я думаю, многие в Абхазии помнят спектакль "Софичка" сыгранный студентами театрального института имени Щукина. Многим этот спектакль понравился. Я помню, была реакция очень эмоциональная, и я подумал, что через пять лет на новом каком-то витке, с новыми силами нужно эту работу возобновить. Но это будет новый спектакль, потому что и люди уже повзрослели немножко - актеры стали другими, и новые актеры в нем примут участие", – говорит Хинтба.Режиссером постановки станет Елена Одинцова – художественный руководитель абхазской группы в Театральном институте имени Щукина, добавил Хинтба.Также готовится к показу новогодний спектакль Джамбула Жордания, его название будет объявлено позже. Глава театра добавил, что спектакль будет сыгран 20 раз за новогодний период.Помимо новых постановок, будут проходить спектакли, которые находятся в репертуаре театра, всего их в РУСДРАМе 28.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/khintba-o-postuplenii-abkhazskikh-studentov-v-schepkinskiy-institut-my-vybrali-luchshikh--1041239490.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/vypuskniki-moskovskikh-teatralnykh-vuzov--rasskazali-o-rabote-v-rusdrame-1040229721.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/pozdravlyaya-moskvu-literaturno-poeticheskiy-vecher-proshel-v-rusdrame-1041447166.html

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абхазия, ираклий хинтба, русдрам, театр, культура