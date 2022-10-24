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Более 50 тысяч человек посетили Сухумский ботсад с начала года

Более 50 тысяч человек посетили Сухумский ботсад с начала года

Сухумский ботанический сад – один из старейших ботанических садов мира и одна из самых популярных столичных достопримечательностей. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. С января 2022 года Сухумский ботанический сад посетило 53 тысячи человек, рассказал в интервью радио Sputnik директор ботсада Эдуард Губаз. Он отметил, что количество посетителей особо не изменилось по сравнению с прошлым годом, достопримечательность неизменно пользуется популярностью у туристов.В мировой науке Сухумский ботанический сад считается одним из садов, в котором собраны уникальные образцы растений, подчеркнул он. "До войны у нас был свой питомник, где выращивались различные растения, цветы, которые высаживали в столице, украшая город. Сегодня вы можете увидеть, насколько нарядным выглядит Сочи, а наш город был еще краше в свое время. Но сейчас у нас нет питомника, как нет и музея, который обязательно нужен", – говорит Губаз. Директор Сухумского ботанического сада отметил, что посетители нередко наносят ущерб ценным растениям – ради хорошей фотографии ходят по газонам, портя и ломая цветы и кустарники.Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира. История сада берет свое начало в 30-х годах XIX века. Он расположен на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским. В Ботаническом саду есть вечнозеленые экзотические деревья, кустарники, цветы и другие растения. На базе Сухумского ботанического сада с 1994 года функционирует Институт ботаники Академии наук Абхазии.

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