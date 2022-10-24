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Более 50 тысяч человек посетили Сухумский ботсад с начала года
Более 50 тысяч человек посетили Сухумский ботсад с начала года
Сухумский ботанический сад – один из старейших ботанических садов мира и одна из самых популярных столичных достопримечательностей. 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T12:59+0300
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. С января 2022 года Сухумский ботанический сад посетило 53 тысячи человек, рассказал в интервью радио Sputnik директор ботсада Эдуард Губаз. Он отметил, что количество посетителей особо не изменилось по сравнению с прошлым годом, достопримечательность неизменно пользуется популярностью у туристов.В мировой науке Сухумский ботанический сад считается одним из садов, в котором собраны уникальные образцы растений, подчеркнул он. "До войны у нас был свой питомник, где выращивались различные растения, цветы, которые высаживали в столице, украшая город. Сегодня вы можете увидеть, насколько нарядным выглядит Сочи, а наш город был еще краше в свое время. Но сейчас у нас нет питомника, как нет и музея, который обязательно нужен", – говорит Губаз. Директор Сухумского ботанического сада отметил, что посетители нередко наносят ущерб ценным растениям – ради хорошей фотографии ходят по газонам, портя и ломая цветы и кустарники.Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира. История сада берет свое начало в 30-х годах XIX века. Он расположен на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским. В Ботаническом саду есть вечнозеленые экзотические деревья, кустарники, цветы и другие растения. На базе Сухумского ботанического сада с 1994 года функционирует Институт ботаники Академии наук Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/vtoroe-leto-barkhatnyy-sezon-v-abkhazii-1041719522.html
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абхазия, сухум, новости, отдых
Более 50 тысяч человек посетили Сухумский ботсад с начала года
12:59 24.10.2022 (обновлено: 13:36 24.10.2022)
Сухумский ботанический сад – один из старейших ботанических садов мира и одна из самых популярных столичных достопримечательностей.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik.
С января 2022 года Сухумский ботанический сад посетило 53 тысячи человек, рассказал в интервью радио Sputnik
директор ботсада Эдуард Губаз.
Он отметил, что количество посетителей особо не изменилось по сравнению с прошлым годом, достопримечательность неизменно пользуется популярностью у туристов.
"У нас есть 45 тысяч гербарных материалов, 2500 отпечатков растений, которые сейчас не встречаются. Очень мало ботанических садов, которые обладают таким материалом, поэтому наш ботсад известен во всем мире. Каждый год к нам приезжают зарубежные ученые. Когда мы проводим научные конференции, приезжают специалисты из Австралии, Венгрии, Англии, других стран", – отметил Губаз.
В мировой науке Сухумский ботанический сад считается одним из садов, в котором собраны уникальные образцы растений, подчеркнул он.
"До войны у нас был свой питомник, где выращивались различные растения, цветы, которые высаживали в столице, украшая город. Сегодня вы можете увидеть, насколько нарядным выглядит Сочи, а наш город был еще краше в свое время. Но сейчас у нас нет питомника, как нет и музея, который обязательно нужен", – говорит Губаз.
Директор Сухумского ботанического сада отметил, что посетители нередко наносят ущерб ценным растениям – ради хорошей фотографии ходят по газонам, портя и ломая цветы и кустарники.
Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира. История сада берет свое начало в 30-х годах XIX века. Он расположен на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским.
В Ботаническом саду есть вечнозеленые экзотические деревья, кустарники, цветы и другие растения. На базе Сухумского ботанического сада с 1994 года функционирует Институт ботаники Академии наук Абхазии.