https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/giperzvukovoe-otstavanie-ssha-ot-rossii-i-kitaya-khronicheskaya-forma-1042229482.html

Гиперзвуковое отставание США от России и Китая: хроническая форма

Гиперзвуковое отставание США от России и Китая: хроническая форма

Американцы безнадежно утратили мировое лидерство в разработках высокотехнологичных вооружений. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T20:12+0300

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Вашингтон пытается догнать Москву и Пекин в области гиперзвука, однако многомиллиардные бюджеты восьми ракетных программ успеха не гарантируют, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Под крышей американской оборонной компании Raytheon члены Конгресса, представители Минобороны США, руководители ВПК и эксперты по гиперзвуковому оружию на минувшей неделе обсудили будущее национальной безопасности – на фоне хронического отставания от России и Китая в производстве гиперзвуковых ракет.Главные озабоченности: у США нет гиперзвуковых ракет, а также систем отслеживания и управления огнем для перехвата существующих гиперзвуковых аппаратов противника (РФ и КНР). В данном случае физика жестко отрицает идеологию: если не решены задачи гиперзвука – нет "исключительности" и гегемонии США.Гиперзвуковые ракеты, способные летать со скоростью, превышающей скорость звука в пять и более раз, имеют решающее значение для национальной безопасности США. В частности, директор Института новых технологий Национальной оборонной промышленной ассоциации Марк Льюис заявил: "Каждый раз, когда мы проводили военные игры определенных сценариев по всему миру, мы обнаруживали, что Соединенные Штаты проигрывали, столкнувшись с противником, который разработал гиперзвуковые возможности, а у нас таких не было".Ранее Исследовательская служба конгресса отметила, что Россия и Китай "уже имеют в распоряжении гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, оснащенные ядерными боеголовками, тогда как США пока даже не приступили к разработке подобных программ". Более того, Пентагон не имеет четко определенных задач по применению гиперзвукового оружия, что осложняет разработку.Возможно, для членства в "гиперзвуковом клубе" американцам следовало меньше увлекаться Big Stick diplomacy (дипломатия "большой дубинки", предополагающая силовое вмешательство во внутренние дела других государств, - прим.), военно-полицейскими "играми" по всему миру, распыляя этим национальные ресурсы и дальние страны – Панаму, Ирак, Сомали, Югославию, Афганистан, Ливию, Сирию, Йемен (период 1989–2014 годов). Как бы то ни было, США стали "третьим колесом" в гиперзвуковой гонке. Номинальное превосходство американских авианосцев в Мировом океане больше не имеет значения – крупные боевые корабли превратились в легкие мишени для гиперзвуковых ракет.Миссия "гегемона" невыполнимаСША в августе объявили о третьем за минувшие девять лет успешном испытании на полигоне прототипа гиперзвуковой ракеты с прямоточной силовой установкой компании Raytheon.Июльское испытание на Гавайях завершилось неудачно из-за проблем системы зажигания. В мае макет ракеты авиационного базирования AGM-183A отделился от бомбардировщика B-52H и достиг скорости около 5 Махов – нижней границы гиперзвука. Как далеко летает управляемый (или пока неуправляемый аппарат AGM-183A) нам неизвестно, однако впереди еще много работы. Все американские гиперзвуковые проекты находятся в зачаточном состоянии.США штурмуют "гиперзвук" по восьми разным программам, и в 2022 финансовом году потратили почти $4 млрд. Армия США намерена получить дальнобойную мобильную гиперзвуковую систему LRHW дальностью до 3000 км "не ранее 2023 года", однако на испытаниях "тормозят" многоступенчатые ускорители.ВМС США необходимо наносить удары "в любой точке Земли всего лишь в течение часа", и разработка гиперзвуковой ракеты морского базирования дальностью 2700 км должна завершиться к весне 2024 года.В реальности американцы не освоили даже технологию начального ускорения, а управляемый полет на гиперзвуковых скоростях – более сложная проблема. Мировой авторитет в области ракетно-космической техники, российский ученый Герберт Ефремов считает, что боевой гиперзвук у США появится только через 20 лет. Слишком велико отставание. Еще более далеки от цели другие страны НАТО.Между тем, в городе Кортленд (штат Алабама) уже появился завод Lockheed Martin по сборке гиперзвуковых ракет воздушного базирования, которые до сего дня не прошли испытания. До конца 2022 года здесь намечено произвести 12 гиперзвуковых (несуществующих) ракет AGM-183A ARRW для ВВС США.Для сравнения, российские гиперзвуковые ракеты успешно летают с 2016 года. "Кинжалы" воздушного базирования несут боевое дежурство с 2018 года, развивают скорость свыше 12 тыс. км в час (или 10 Махов) и успешно применяются в ходе СВО на украинском ТВД.Комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в 2019-м, его боевой блок планирует в атмосфере на скоростях более 20 Махов.Гиперзвуковые "Цирконы" морского базирования приняты на вооружение в 2022 году, летают на скоростях до 9 Махов.В Вашингтоне не успели прийти в себя после появления гиперзвуковых ракет России, как полетели китайские аппараты. Пекин успешно "преодолел ограничения физики" – стратегическая гиперзвуковая ракета "Чанчжэн" обогнула в атмосфере Землю (40 тыс. км по экватору), и поразила цель с минимальным отклонением. В Пентагоне не имеют защиты от подобных технологий и крайне встревожены.Глава Северного командования США генерал Глен Ванхерк 13 октября назвал РФ главной угрозой Северной Америки: "Россия поставила на вооружение первый гиперзвуковой планирующий аппарат, установленный на МБР, способный нести ядерное оружие… Уже четыре года в его прицеле находятся Соединенные Штаты".По словам генерала, эти ракеты делают северную систему предупреждения (ПВО-ПРО) США "похожей на частокол". Ванхерк также отметил морскую угрозу – подводные лодки с крылатыми ракетами класса "Северодвинск" в Атлантике и Тихом океане. Действительно, "частокол". Невозможно разработать систему защиты от гиперзвукового оружия, не владея гиперзвуковыми технологиями.Россия и Китай не заинтересованы в военных конфликтах с США и другими странами НАТО. Гиперзвуковые ракеты созданы как ответ на действия и планы агрессивных соседей по планете.По данным Федерации американских ученых, Россия обладает наибольшим количеством ядерных боеголовок в мире – 5977. Арсенал США – 5428 единиц. При этом "из 12700 ядерных боеголовок в мире более 9400 находятся на военных складах для использования ракетами, самолетами, кораблями и подводными лодками".Очевидно, воинственным американцам не следует так безрассудно "гегемонить" на Украине и на Тайване. Ведь прилетит.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, авторы, колумнисты, россия, сша, китай