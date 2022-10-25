https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/immunizatsiya-v-sukhume-terapevt-rasskazala-o-khode-vaktsinatsii-ot-sezonnogo-grippa-1042238027.html

Иммунизация в Сухуме: терапевт рассказала о ходе вакцинации от сезонного гриппа

Иммунизация в Сухуме: терапевт рассказала о ходе вакцинации от сезонного гриппа

Прививку препаратом "Ваксигрипп Тетра" можно сделать в районных больницах и поликлиниках бесплатно. Всего в республику доставлено 3000 доз. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T17:35+0300

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Заведующая терапевтическим отделением Сухумской поликлиники №1 Людмила Метелкина в интервью радио Sputnik рассказала, как проходит вакцинация от сезонного гриппа в медучреждении. В редких случаях препарат может вызывать аллергические реакции в виде сыпи и зуда, затрудненное дыхание и одышку. Эта реакция, по словам медика, бывает у одного из ста пациентов, и неприятные симптомы ощущаются день, максимум два.По словам Метелкиной, сухумчане не спешат укреплять свой иммунитет - с 17 октября в медучреждении привилось около 50 человек. "Приходят и те, кто перенес COVID-19, и те, кто не болел. Но чаще всего обращаются люди, которые и раньше делали вакцину от сезонного гриппа. Противопоказанием к уколу является какое-то острое инфекционное заболевание, температура, обострение хронического заболевания и аллергия на куриный белок", – заметила Людмила Метелкина. Иммунитет к гриппу вырабатывается после двух недель с момента введения вакцины. Она действует от полугода до года."Я считаю что обязательно нужно вакцинироваться. Мы переносили коронавирус, иммунитет ослабленный. Если у человека слабый иммунитет или он принимает какие-то лекарства, которые влияют на его иммунную систему, то ему нужно обратиться к врачу, потому что с очень низким иммунитетом не стоит вакцинироваться", – сказала она. Вакцинация от сезонного гриппа началась в Абхазии 17 октября. "Ваксигрипп Тетра" – противогриппозная вакцина французского производителя Sanofi Pasteur S. A. Выпускается с 1969 года, в России применяется с 1992 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/glava-ses-abkhazii-rasskazala-pochemu-stoit-sdelat-privivku-ot-grippa-1042157188.html

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