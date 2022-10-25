https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/peredvizhnoy-tsentr-diagnostiki-zreniya-nachnet-rabotat-v-sukhume-1042244615.html
Передвижной центр диагностики зрения начнет работать в Сухуме
Передвижной центр диагностики зрения начнет работать в Сухуме
Российские специалисты будут проводить диагностику зрения как у взрослых пациентов, так и у детей с семи лет. 25.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-25T21:14+0300
2022-10-25T21:14+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Передвижной комплекс диагностики зрения клиники доктора Шаталова начнет работу в Сухуме, сообщает Минздрав Абхазии. 26 октября центр будет работать у Республиканской больницы по адресу улица Эшба, 64. Об адресах работы в другие дни будет сообщено дополнительноДиагностика зрения бесплатна и проходит в порядке живой очереди. Главное для пациента - иметь при себе любое удостоверение личности и не страдать воспалительными заболеваниями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/bolee-1200-zhiteley-abkhazii-obsledovali-zrenie-v-peredvizhnom-diagnosticheskom-tsentre-1042195402.html
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новости, сухум, абхазия, здравоохранение
новости, сухум, абхазия, здравоохранение
Передвижной центр диагностики зрения начнет работать в Сухуме
Российские специалисты будут проводить диагностику зрения как у взрослых пациентов, так и у детей с семи лет.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik.
Передвижной комплекс диагностики зрения клиники доктора Шаталова начнет работу в Сухуме, сообщает
Минздрав Абхазии.
Принимать столичных жителей медики будут с 26 по 30 октября с 09:00 до 17:00
26 октября центр будет работать у Республиканской больницы по адресу улица Эшба, 64. Об адресах работы в другие дни будет сообщено дополнительно
Диагностика зрения бесплатна и проходит в порядке живой очереди. Главное для пациента - иметь при себе любое удостоверение личности и не страдать воспалительными заболеваниями.