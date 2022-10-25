https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/peredvizhnoy-tsentr-diagnostiki-zreniya-nachnet-rabotat-v-sukhume-1042244615.html

Передвижной центр диагностики зрения начнет работать в Сухуме

Передвижной центр диагностики зрения начнет работать в Сухуме

Российские специалисты будут проводить диагностику зрения как у взрослых пациентов, так и у детей с семи лет. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Передвижной комплекс диагностики зрения клиники доктора Шаталова начнет работу в Сухуме, сообщает Минздрав Абхазии. 26 октября центр будет работать у Республиканской больницы по адресу улица Эшба, 64. Об адресах работы в другие дни будет сообщено дополнительноДиагностика зрения бесплатна и проходит в порядке живой очереди. Главное для пациента - иметь при себе любое удостоверение личности и не страдать воспалительными заболеваниями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/bolee-1200-zhiteley-abkhazii-obsledovali-zrenie-v-peredvizhnom-diagnosticheskom-tsentre-1042195402.html

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