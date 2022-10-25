https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/samyy-slozhnyy-period-kak-galskie-energetiki-gotovyatsya-k-zime-1042234398.html

Самый сложный период: как галские энергетики готовятся к зиме

Самый сложный период: как галские энергетики готовятся к зиме

За последние два месяца в Галском районе отремонтировали 18 трансформаторов, а также частично заменили линии электропередач. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T12:21+0300

2022-10-25T12:21+0300

2022-10-25T12:45+0300

в абхазии

абхазия

галский район

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/02/1032144605_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a6a9d06fc25ee52811a8139d99b0b98f.jpg

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Осенне-зимний период самый сложный для энергетиков, сказал в интервью "Гал ТВ" руководитель филиала РУП "Черноморэнерго" в Галском районе Нияз Джгереная.Специалист добавил, что веерных отключений электричества в зимний период удастся избежать, если не будет проблем с генерацией ГЭС. "Если у нас не будет проблем с генерацией, других масштабных проблем нет. По оборудованию у нас есть кое-какие запасы, но у нас есть руководство " Черноморэнерго", которое думает в летний период о том, чтобы мы были готовы к началу зимы. Необходимые предметы – столбы, провода, масла, они уже там, дали для устранения аварий", – сказал Джгереная. Положительным моментом он назвал то обстоятельство, что по сравнению с прошлым годом майнинг криптовалют уходит на второй план, и это разгружает сети. "Галский район всегда отличается лучшими показателями, и по расходам самый меньший и по сбору средств – самый большой", – отметил он. За последние два месяца в Галском районе отремонтировали 18 трансформаторов, а также частично заменили линии электропередач, сообщил Джгереная. Недавнее буйство стихии стало причиной падения деревьев, которые повредили опоры, оборвали линии электропередач, трансформаторы получили повреждения. Джгереная отметил, что электрики справились с последствиями стихии в течение трех дней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/ingurges-mozhet-sokratit-obemy-vyrabotki-energii-k-kontsu-noyabrya-1042204095.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/obrushennye-mosty-i-zatoplennye-doma-posledstviya-stikhii-v-abkhazii-1042011583.html

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, галский район, новости