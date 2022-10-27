https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/khochesh-mira-gotovsya-k-voyne-1042253018.html

Хочешь мира, готовься к войне

Хочешь мира, готовься к войне

Никто не сможет опровергнуть непреложную истину - если хочешь мира, готовься к войне. О том, как Абхазия может укрепить свою обороноспособность, рассуждает... 27.10.2022, Sputnik Абхазия

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Алексей Ломия, SputnikСовсем недавно, в преддверии Дня Победы меня пригласили в агентство Sputnik на радиоинтервью. Главной темой были воспоминания о суровых испытаниях, через которые прошел наш народ почти 30 лет назад. Ну и немножко о днях нынешних – о проблемах, надеждах, о том, что необходимо предпринять, чтобы жилось спокойно. Естественно, мною были высказаны пожелания, чтобы руководство Министерства обороны обратило внимание на то, что старые, апробированные способы ведения боевых действий уже не вписываются в новые реалии. Наука и технический прогресс внесли большие коррективы в теорию и тактику войны. И с этим надо обязательно считаться. И не просто наблюдать, а еще и предпринимать конкретные шаги в модернизации нашей маленькой армии.Высокие технологииКонечно, наши возможности очень ограничены. Никакой бюджет Абхазии не в состоянии оснастить наших солдат новейшими видами вооружений, но самое необходимое все-таки придется делать, во что бы это ни вылилось по затратам. Хотя бы попробовать создать действующее подразделение из молодых образованных ребят, которые на "короткой ноге" с компьютерной техникой. Чтобы обеспечивать бесперебойную защищенную связь и с помощью беспилотных летательных аппаратов организовывать разведывательную деятельность, корректировать огонь артиллерии. Не говорю уже о том, что в отсутствие у нас в необходимом количестве боевой авиации, пытаться закупить ударные беспилотники. Я уверен, что у нас очень много талантливой молодежи, которой надо просто помочь организационно, финансово, и эти ребята придумают, как гражданские квадрокоптеры можно будет переделать на военный лад.Опора на внутренние ресурсыКак бы в унисон моим пожеланиям состоялась встреча руководства страны с представителями бизнеса, которые изъявили желание оказать посильную поддержку нашим Вооруженным силам. Очень похвально такое стремление. Я лишь не пойму, зачем это надо было транслировать на всех информресурсах. Сомневаюсь, что меценаты хотели такого пиара. Да и стоит ли на весь мир рассказывать о проблемах в наших войсках. Но сама идея очень хорошая. Наш народ всегда, в самые сложные исторические времена, старался всем миром собирать средства на оборону. И в авангарде всегда были предприниматели, которые умели зарабатывать. Я озвучил свое личное видение по этой проблематике. Естественно, не претендую на роль Колумба в этом. Всего лишь мнение. Это и есть наш союзнический долг быть всегда готовыми к любым изменениям в глобальной политике. Россия, чтобы обеспечить свою территориальную целостность и суверенитет, в настоящее время вынуждена противостоять практически всему Североатлантическому альянсу. Никто не может с уверенностью сказать, как будут развиваться события. Надо об этом помнить. И никто не сможет опровергнуть непреложную истину, что если хочешь мира, готовься к войне.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lomiya-o-b-osvobozhdenii-sukhuma-ot-gruzinskikh-voysk-azarta-bylo-khot-otbavlyay-no-ustali-1041720949.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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