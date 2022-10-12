https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/biznesmeny-abkhazii-budut-sposobstvovat-ukrepleniyu-oboronosposobnosti-strany-1042029365.html

Президент Абхазии обсудил с бизнесменами вопросы укрепления обороноспособности страны

Президент Абхазии обсудил с бизнесменами вопросы укрепления обороноспособности страны

Президент предложил включить несколько представителей бизнеса в рабочую группу для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению... 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T16:14+0300

2022-10-12T16:14+0300

2022-10-12T16:57+0300

в абхазии

абхазия

новости

министерство обороны абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0c/1042026308_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6f6a85f6d885b392369a4620ff46b2d0.jpg

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями бизнес-сообщества республики для обсуждения вопросов обороноспособности страны.Бжания сообщил, что недавно к нему обратилась группа предпринимателей с инициативой оказания поддержки государству и Вооруженным силам в непростое время.В этом деле роль предпринимателей будет большой, отметил президент. Он добавил, что вооруженные силы любой страны нуждаются в дополнительной поддержке."К людям бизнеса я отношусь с уважением. Исходя из наших возможностей, мы пытаемся создавать условия бизнесу. Мы прекрасно понимаем, что собственная часть бюджета в большинстве своем формируется за счет бизнес-структур. Самые крупные налогоплательщики – бизнес-структуры, вы формируете облик нашего современного государства", – заявил Аслан Бжания.Затем руководитель рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии, вице-премьер Сергей Пустовалов сообщил о некоторых результатах работы группы."Наша группа провела ряд мероприятий, в том числе оценку состояния боевой мобилизационной готовности с посещением воинских частей, частей резерва, совещание в Министерстве обороны и так далее. Выработаны предварительные рекомендации, на основании которых мы можем говорить о необходимости обращения к бизнес-сообществу в решении ряда первичных задач", – сказал он.В частности, необходимо пополнить запасы медикаментов и средств оказания первой медицинской помощи, организовать для медиков курсы тактической медицины, приобрести современные средства мобильной связи и беспилотные летательные аппараты, обучить операторов. Кроме того, нужно доукомплектовать воинские части современными средствами индивидуальной защиты – бронежилетами, касками, баллистическими очками, тактическими перчатками и так далее.Еще одним необходимым элементом Пустовалов назвал организацию дополнительных складов для полевой формы для личного состава и резерва, в том числе зимнего обмундирования."Необходимо приобретение легкового автотранспорта повышенной проходимости для обеспечения деятельности мобильных тактических групп, проведение поэтапного тюнинга автоматического стрелкового вооружения", - подчеркнул он.Также вице-премьер добавил, что необходимо приобрести электрогенераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения пунктов управления.Президент предложил включить несколько бизнесменов в рабочую группу для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии.Министр обороны страны Владимир Ануа выразил уверенность в том, что в результате встречи военные получат необходимую для армии поддержку. Генеральный директор ООО "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба назвал инициативу своевременной и призвал всех коллег бизнесменов принять участие в обеспечении обороноспособности страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/bzhaniya-vstretilsya-s-glavoy-rabochey-gruppy-po-uluchsheniyu-mobilizatsionnoy-podgotovki-1041863674.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/regionalnuyu-bezopasnost-obsudili-glavy-ministerstv-oborony-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041880558.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/yubiley-abkhazskoy-armii-30-letie-minoborony-otmetili-v-sukhume-1042011907.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, министерство обороны абхазии