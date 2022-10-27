Энергия воды: мини-гидроэлектростанцию запустили в Ауадхаре
20:30 27.10.2022 (обновлено: 20:46 27.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Официальное открытие мини-ГЭС на Ауадхаре
© Sputnik / Томас Тхайцук
На строительство гидроэлектростанции в Ауадхаре потребовалось меньше полугода и более четырех миллионов рублей.
Зачем нужна ГЭС в Ауадхаре, кому удалось это сделать, в чем была наибольшая сложность, как это повлияет на отдых постояльцев одноименного комплекса пансионата, и какие планы на будущее у дирекции Рицинского национального реликтового парка, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.
Собственные ресурсы
На берегу реки Лашупсе недалеко от пансионата "Ауадхара" в четверг 27 октября прошло официальное открытие мини-гидроэлектростанции мощностью 20 киловатт-час. Ее предназначение заключается в круглосуточном обеспечении электричеством самого пансионата, здания службы инспекторов Рицинского парка, а также вышки одного из местных сотовых операторов.
Несмотря на то, что ГЭС расположена в урочище Лашупсе, вода в нее поступает из реки Пыв. Для этого пришлось проложить около 7,5 километров водопроводных труб. Как объяснил начальник энерго-коммунальной службы Рицинского парка Николай Локтев, стабильное функционирование агрегата зависит от давления поступающей в нее воды.
"Перепад высоты от верхней точки до нижней составляют примерно 246 метров, что позволяет выдавать около 26 атмосфер. ГЭС работает в тестовом режиме уже около месяца, но мы хотели убедиться, что все в порядке. Мы боялись форс-мажорных обстоятельств, так как технические и научные задачи для нас были новыми", - отметил Локтев.
На реализацию этого проекта из бюджета парка выделили более четырех миллионов рублей. Самой дорогостоящей и в то же время проблематичной его частью стало приобретение такого объема труб и их прокладка.
© Sputnik / Томас Тхайцук Река Лашыпсы в Ауадхаре
Река Лашыпсы в Ауадхаре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Инженер подчеркнул, что ГЭС запускали своими силами без привлечения иностранных специалистов. Генератор сделали из передвижного военного генератора, турбину сварили самостоятельно, а задний мост оборудования от советского грузового автомобиля "ГАЗ-53".
"Это все одновременно надежно и просто. Ее можно отремонтировать в любой момент. Мостов таких много, генераторы тоже есть. Также при необходимости и наличии возможностей можно будет в разы увеличить производительную мощность", - сказал инженер.
Локтев напомнил, что на территории рицинского парка функционирует еще одна ГЭС, которая была построена в советские годы. Она, конечно же, в сравнении с новой станцией существенно больше и мощнее – может вырабатывать до 320 киловатт-час и это не предел. Там установлено два генератора, но используется только один из них. Для запуска второго генератора нужно проложить к нему три километра высоковольтной линии и производительность объекта увеличится вдвое.
Необходимость и перспективы
Директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия отметил, что идея возведение собственной небольшой ГЭС появилась в начале минувшего лета, и обусловлено это было необходимостью в создании комфортных условий для постояльцев пансионата "Ауадхара" и инспекторов.
"Электричество в пансионат подавалось по графику – два часа утром и два часа вечером. За лето мы покупали более 15 тонн дизельного топлива. В наши дни люди привыкли к комфорту и они хотят, чтобы в номерах всегда была горячая вода, другие блага. При наличии такого инженера как Николай Локтев и таких природных ресурсов, мы не могли поступить иначе", - поделился Багателия.
19 октября, 12:30
Он уточнил, что электрические провода от ГЭС уже доведены до инспекторской службы Ауадхары и до следующего курортного сезона подключат пансионат и вышку мобильного оператора.
При постоянном обеспечении пансионата электричеством, добавил он, руководство парка задумывается о круглогодичном приеме гостей. Пока "Ауадхара" работает с лета по начала осени.
"Для того чтобы люди здесь жили комфортно и безопасно, в первую очередь, нужно электроснабжение, водоснабжение и автодорога. Первые два пункта у нас решены и остался вопрос с дорогой, на которую зимой периодически падают лавины. К зиме 2023 года мы приобретем спецтехнику, которая будет убирать эти лавины", - сказал Багателия.
По его словам, работе сопутствует ряд проблемных и довольно непростых вопросов. В пример он привел шестой километр автодороги в селе Бзыбь, где произошел оползень. Хоть этот участок и не в ведении парка, отремонтировали его за свой счет. Обошлось это более чем в девять миллионов рублей. Также продолжаются работы по очистке и облицовке каменных стен вдоль автотрассы.
© Sputnik / Томас Тхайцук Официальное открытие мини-ГЭС на Ауадхаре
Официальное открытие мини-ГЭС на Ауадхаре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Директор Рицинского парка уточнил, что с начала 2022 года по конец октября объект посетило более 600 тысяч туристов. При этом он отметил, что основная задача парка – это сохранение окружающей природы, предотвращение незаконной вырубки деревьев, охоты и рыболовства. За этим следят более 40 инспекторов лесной охраны.
"Не оставляем без внимания и научное направление. Два года назад мы открыли отдел науки и экологического просвещения. Его возглавляет Инга Тания. За это время выполнено несколько научных трудов", - сказал Багателия.
На церемонии открытия ГЭС присутствовал начальник гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия, который оказал помощь в реализации этого проекта в качестве энергетика с опытом.
20 октября, 10:22
"Я сразу заинтересовался этим проектом, когда меня попросили подключиться. Нам также помогли специалисты СФТИ. Хочу сказать, что этот, пусть и небольшой ГЭС, обладает большим потенциалом. Сегодня он выдает 20 киловатт, но в перспективе его мощность довести до 500 киловатт. Конечно, мы понимаем, что строительство таких объектов не панацея для Абхазии, так как в стране совершенно другие объемы потребления, но локально проблемы с электроснабжением можно будет решать", - считает он.
Гагулия тоже поддерживает мнение о том, что строительство небольших гидроэлектростанций в труднодоступных местах может придать импульс развитию таких территорий, в том числе, запуску производства, использованию летних курортов в зимний период. В пример он привел времена, когда работали подобные станции в селах Дурипш и Джырхуа.
Комфорт и быть на связи
Заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском парке Этлан Багателия знает не понаслышке о том, как проходит отдых в пансионате "Ауадхара" с графиком подачи электроэнергии. Отсутствие некоторых благ цивилизации, признался он, его лично никак не напрягает, но у всех людей отношение к этому разное.
"Мир идет вперед, все совершенствуется и люди все разные. Здесь отдыхают люди, которые привыкли к комфорту и хотят получать его на фоне прекрасной природы", - объяснил он.
Наличие интернета в пансионате также зависело от дизельного генератора, который включали на четыре часа в день. Запуск собственной ГЭС обеспечит постояльцев и сотрудников объекта бесперебойной связью. Также дирекция "Ауадхары" в связи с этим рассмотрит возможность установки в номерах телевизоров.
За прошлый летний сезон в "Ауадхаре" отдохнуло 2133 человека, что на 266 постояльцев больше аналогичного периода 2021 года. Более 80% от общего числа отдохнувших – это граждане Абхазии.
По словам Багателия, для более комфортного пребывания гостей в пансионате началось строительство помещения общего пользования, где туристы смогут проводить время по вечерам или же в плохую погоду.