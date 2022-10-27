https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/mini-gidroelektrostantsiyu-zapustili-v-auadkhare-1042275027.html

Энергия воды: мини-гидроэлектростанцию запустили в Ауадхаре

Энергия воды: мини-гидроэлектростанцию запустили в Ауадхаре

На строительство гидроэлектростанции в Ауадхаре потребовалось меньше полугода и более четырех миллионов рублей. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T20:30+0300

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в абхазии

ауадхара

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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Зачем нужна ГЭС в Ауадхаре, кому удалось это сделать, в чем была наибольшая сложность, как это повлияет на отдых постояльцев одноименного комплекса пансионата, и какие планы на будущее у дирекции Рицинского национального реликтового парка, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Собственные ресурсыНа берегу реки Лашупсе недалеко от пансионата "Ауадхара" в четверг 27 октября прошло официальное открытие мини-гидроэлектростанции мощностью 20 киловатт-час. Ее предназначение заключается в круглосуточном обеспечении электричеством самого пансионата, здания службы инспекторов Рицинского парка, а также вышки одного из местных сотовых операторов.Несмотря на то, что ГЭС расположена в урочище Лашупсе, вода в нее поступает из реки Пыв. Для этого пришлось проложить около 7,5 километров водопроводных труб. Как объяснил начальник энерго-коммунальной службы Рицинского парка Николай Локтев, стабильное функционирование агрегата зависит от давления поступающей в нее воды.На реализацию этого проекта из бюджета парка выделили более четырех миллионов рублей. Самой дорогостоящей и в то же время проблематичной его частью стало приобретение такого объема труб и их прокладка.Инженер подчеркнул, что ГЭС запускали своими силами без привлечения иностранных специалистов. Генератор сделали из передвижного военного генератора, турбину сварили самостоятельно, а задний мост оборудования от советского грузового автомобиля "ГАЗ-53".Локтев напомнил, что на территории рицинского парка функционирует еще одна ГЭС, которая была построена в советские годы. Она, конечно же, в сравнении с новой станцией существенно больше и мощнее – может вырабатывать до 320 киловатт-час и это не предел. Там установлено два генератора, но используется только один из них. Для запуска второго генератора нужно проложить к нему три километра высоковольтной линии и производительность объекта увеличится вдвое.Необходимость и перспективыДиректор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия отметил, что идея возведение собственной небольшой ГЭС появилась в начале минувшего лета, и обусловлено это было необходимостью в создании комфортных условий для постояльцев пансионата "Ауадхара" и инспекторов."Электричество в пансионат подавалось по графику – два часа утром и два часа вечером. За лето мы покупали более 15 тонн дизельного топлива. В наши дни люди привыкли к комфорту и они хотят, чтобы в номерах всегда была горячая вода, другие блага. При наличии такого инженера как Николай Локтев и таких природных ресурсов, мы не могли поступить иначе", - поделился Багателия.Он уточнил, что электрические провода от ГЭС уже доведены до инспекторской службы Ауадхары и до следующего курортного сезона подключат пансионат и вышку мобильного оператора.При постоянном обеспечении пансионата электричеством, добавил он, руководство парка задумывается о круглогодичном приеме гостей. Пока "Ауадхара" работает с лета по начала осени.По его словам, работе сопутствует ряд проблемных и довольно непростых вопросов. В пример он привел шестой километр автодороги в селе Бзыбь, где произошел оползень. Хоть этот участок и не в ведении парка, отремонтировали его за свой счет. Обошлось это более чем в девять миллионов рублей. Также продолжаются работы по очистке и облицовке каменных стен вдоль автотрассы.Директор Рицинского парка уточнил, что с начала 2022 года по конец октября объект посетило более 600 тысяч туристов. При этом он отметил, что основная задача парка – это сохранение окружающей природы, предотвращение незаконной вырубки деревьев, охоты и рыболовства. За этим следят более 40 инспекторов лесной охраны.На церемонии открытия ГЭС присутствовал начальник гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия, который оказал помощь в реализации этого проекта в качестве энергетика с опытом."Я сразу заинтересовался этим проектом, когда меня попросили подключиться. Нам также помогли специалисты СФТИ. Хочу сказать, что этот, пусть и небольшой ГЭС, обладает большим потенциалом. Сегодня он выдает 20 киловатт, но в перспективе его мощность довести до 500 киловатт. Конечно, мы понимаем, что строительство таких объектов не панацея для Абхазии, так как в стране совершенно другие объемы потребления, но локально проблемы с электроснабжением можно будет решать", - считает он.Гагулия тоже поддерживает мнение о том, что строительство небольших гидроэлектростанций в труднодоступных местах может придать импульс развитию таких территорий, в том числе, запуску производства, использованию летних курортов в зимний период. В пример он привел времена, когда работали подобные станции в селах Дурипш и Джырхуа.Комфорт и быть на связиЗаведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском парке Этлан Багателия знает не понаслышке о том, как проходит отдых в пансионате "Ауадхара" с графиком подачи электроэнергии. Отсутствие некоторых благ цивилизации, признался он, его лично никак не напрягает, но у всех людей отношение к этому разное.Наличие интернета в пансионате также зависело от дизельного генератора, который включали на четыре часа в день. Запуск собственной ГЭС обеспечит постояльцев и сотрудников объекта бесперебойной связью. Также дирекция "Ауадхары" в связи с этим рассмотрит возможность установки в номерах телевизоров.За прошлый летний сезон в "Ауадхаре" отдохнуло 2133 человека, что на 266 постояльцев больше аналогичного периода 2021 года. Более 80% от общего числа отдохнувших – это граждане Абхазии.По словам Багателия, для более комфортного пребывания гостей в пансионате началось строительство помещения общего пользования, где туристы смогут проводить время по вечерам или же в плохую погоду.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/bagateliya-rasskazal-kakim-byl-tursezon-na-auadkhare--1042125943.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/posrednik-zantariya-o-tendentsiyakh-nyneshnego-tursezona-v-abkhazii-1042144207.html

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ауадхара, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии