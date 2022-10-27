https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-k-yubileyu-niiepit-otkrylas-v-sukhume-1042263078.html

Научно-практическая конференция к юбилею НИИЭПиТ открылась в Сухуме

Научно-практическая конференция к юбилею НИИЭПиТ открылась в Сухуме

Датой создания Сухумского питомника обезьян, на базе которого работает НИИЭПиТ, считается 24 августа 1927 года. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T16:30+0300

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2022-10-27T16:30+0300

наука

в абхазии

абхазия

сухумский питомник обезьян нииэпит

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двухдневная научно-практическая конференция в честь 95-летия Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии "ИЭПиТ-2022. Вчера, сегодня, завтра" открылась в Сухуме в четверг, 27 октября.В конференции принимают участие как местные ученые, так и гости из России: Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Курска, Уфы, а также из столицы Узбекистана Ташкента и другого узбекского города – Бухары.Директор научного учреждения Зураб Миквабия, открывая конференцию, отметил, что 27 августа 1927 года на пароходе черноморских линий "Пестель" в Абхазию привезли первые четыре обезьяны – два павиана и два шимпанзе.После выступил президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, который высоко оценил достижения научного центра и добавил, что ими гордится вся республика, так как ученые, которые работали там в разные годы, прославили Абхазию на весь мир."И сегодня славный коллектив института продолжает те же научные традиции в новом качестве. Уже 95 лет НИИЭПиТ Академии наук Абхазии является крупным научным центром Абхазии и связан с наукой зарубежной. Сотрудники института – постоянные участники научных и научно-практических конференций, семинаров, чьи доклады получают высочайшую оценку и публикуются в различных изданиях", – подчеркнул Джапуа.Президент АНА также заметил, что Институт экспериментальной патологии и терапии не прекращал свою работу и в самые сложные времена – в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.Одними из ведущих направлений института являются экспериментальная работа по изучению безопасности, иммуногенности вакцинных препаратов, изучение физико-химического состава и возможности использования минеральных вод Абхазии, курортных факторов в лечении соматических больных, подчеркнул он.Затем ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия сказал, что НИИЭПиТ сыграл важную роль в восстановлении научного потенциала вуза в тяжелое послевоенное время."Не было базы ни у НИИЭПиТа, ни у университета, поэтому мы занимались то один раз в неделю, то два. 18 заведующих кафедр не явились после войны, представьте себе. Постепенно мы стали наращивать, и в этом очень большую помощь оказывал НИИЭПиТ. Многие говорят, давайте открывать медицинский факультет, но дорогие друзья, тяп-ляп этого делать нельзя, это особая специальность. Но кое-какие шаги в этом плане мы уже предпринимаем, не торопясь мы все это сделаем, тогда мы заложили хорошую основу для того, чтобы готовить специалистов, сегодня это кафедра экспериментальной биологии и медицины", – заметил Гварамия.Датой рождения Сухумского питомника обезьян, на базе которого работает НИИЭПиТ, считается 24 августа 1927 года. В этот день пароход "Пестель", захвативший накануне в Батуми двух павианов анубисов и двух шимпанзе, доставил их в Сухум.В 1928 году родился первый детеныш приматов, до Отечественной войны народа Абхазии их в институте насчитывалось около трех тысяч. Сейчас в питомнике проживают капуцины, макаки-резусы, японские, яванские, лапундры, павианы анубисы, гамадрилы и мартышки зеленые.В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.Сегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.В 2015 году институт запустил проект по исследованию геронтологии. Физиологи НИИЭПиТа сначала обследуют всех долгожителей, или геронтов, Абхазии, а затем такое же обследование проходят старейшие обезьяны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/fotovystavka-k-yubileyu-niiepit-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1042255589.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/takie-obstoyatelstva-akhuba-o-roli-i-zaslugakh-niiepit-abkhazii-1041120189.html

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наука, абхазия, сухумский питомник обезьян нииэпит