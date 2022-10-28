https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/kabmin-abkhazii-utverdil-programmu-razvitiya-selskogo-khozyaystva-na-2023-god-1042294960.html

Кабмин Абхазии утвердил программу развития сельского хозяйства на 2023 год

Кабмин Абхазии утвердил программу развития сельского хозяйства на 2023 год

На реализацию программы предусмотрено выделение 100 миллионов рублей из средств республиканского бюджета на 2023 год. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T15:34+0300

2022-10-28T15:34+0300

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год".Средства будут направлены на: Подать заявку на участие в программе могут граждане Абхазии, проживающие в сельской местности, крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели или юрлица, зарегистрированные в соответствии с законодательством и обратившиеся с заявкой в установленном порядке.Цели программы – повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, воспроизводство и повышение эффективности использования земельных и других ресурсов, развитие фермерских хозяйств, увеличение объемов производства сельхозпродукции, обеспечение занятости сельского населения и развитие сельских территорий. Согласно данным Государственного комитета по статистике, на территории Абхазии зарегистрированы 82 крестьянских фермерских хозяйства, площадь, которую они занимают, составляет 602 гектара. Фермерские хозяйства занимают не более 0,5 % сельхозугодий в стране, а их доля в валовой продукции сельского хозяйства не превышает и 1 %.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/kabmin-abkhazii-odobril-proekt-respublikanskogo-byudzheta-na-2023-god-1042293137.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/sabekiya-rasskazal-kak-v-abkhazii-obnovlyayutsya-mandarinovye-plantatsii-1042217032.html

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