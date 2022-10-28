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Кабмин Абхазии утвердил программу развития сельского хозяйства на 2023 год
Кабмин Абхазии утвердил программу развития сельского хозяйства на 2023 год
На реализацию программы предусмотрено выделение 100 миллионов рублей из средств республиканского бюджета на 2023 год. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год".Средства будут направлены на: Подать заявку на участие в программе могут граждане Абхазии, проживающие в сельской местности, крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели или юрлица, зарегистрированные в соответствии с законодательством и обратившиеся с заявкой в установленном порядке.Цели программы – повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, воспроизводство и повышение эффективности использования земельных и других ресурсов, развитие фермерских хозяйств, увеличение объемов производства сельхозпродукции, обеспечение занятости сельского населения и развитие сельских территорий. Согласно данным Государственного комитета по статистике, на территории Абхазии зарегистрированы 82 крестьянских фермерских хозяйства, площадь, которую они занимают, составляет 602 гектара. Фермерские хозяйства занимают не более 0,5 % сельхозугодий в стране, а их доля в валовой продукции сельского хозяйства не превышает и 1 %.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/kabmin-abkhazii-odobril-proekt-respublikanskogo-byudzheta-na-2023-god-1042293137.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/sabekiya-rasskazal-kak-v-abkhazii-obnovlyayutsya-mandarinovye-plantatsii-1042217032.html
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абхазия, новости, сельское хозяйство, кабмин абхазии
абхазия, новости, сельское хозяйство, кабмин абхазии

Кабмин Абхазии утвердил программу развития сельского хозяйства на 2023 год

15:34 28.10.2022 (обновлено: 15:40 28.10.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖивотноводческое хозяйство "Партизан" в Крыму
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© Sputnik / Константин Михальчевский
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На реализацию программы предусмотрено выделение 100 миллионов рублей из средств республиканского бюджета на 2023 год.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год".
На реализацию программы предусмотрено 100 миллионов рублей из средств республиканского бюджета на 2023 год.
Средства будут направлены на:
развитие растениеводства, закладку однолетних и многолетних насаждений и и выращивание грибов – 30 миллионов рублей;
животноводство – 3 миллиона рублей;
разведение рыбы – 5 миллионов рублей;
приобретение удобрений и пестицидов и проведение соответствующих работ – 10 миллионов рублей;
создание производственно-технической базы по производству и переработке сельхозпродукции – 30 миллионов рублей;
приобретение сельскохозяйственной техники – 22 миллиона рублей.
Подать заявку на участие в программе могут граждане Абхазии, проживающие в сельской местности, крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели или юрлица, зарегистрированные в соответствии с законодательством и обратившиеся с заявкой в установленном порядке.
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Цели программы – повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, воспроизводство и повышение эффективности использования земельных и других ресурсов, развитие фермерских хозяйств, увеличение объемов производства сельхозпродукции, обеспечение занятости сельского населения и развитие сельских территорий.
Согласно данным Государственного комитета по статистике, на территории Абхазии зарегистрированы 82 крестьянских фермерских хозяйства, площадь, которую они занимают, составляет 602 гектара.
Фермерские хозяйства занимают не более 0,5 % сельхозугодий в стране, а их доля в валовой продукции сельского хозяйства не превышает и 1 %.
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