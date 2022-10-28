https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/putin-vzyalsya-za-reshenie-glavnogo-protivorechiya-epokhi-1042288691.html

Путин взялся за решение главного противоречия эпохи

Путин взялся за решение главного противоречия эпохи

Президент России принял участие в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого - "Мир после гегемонии... 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T09:52+0300

2022-10-28T09:52+0300

2022-10-28T10:24+0300

владимир путин

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Во вчерашнем выступлении Владимира Путина на форуме "Валдай" многие посчитали главным его предупреждение о том, что "мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны". Но предсказание предстоящих испытаний совсем не ново, да оно и не являлось для Путина самоценным - тут важен контекст, в котором это было сказано:"Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир... Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить".Речь Путина как раз и была посвящена рассуждениям о будущем человечества - причем он говорил не только о тупике и кризисе западного плана глобализации, но и обозначил альтернативу ему, обрисовав контуры того мира, который предлагает строить Россия. Предлагает всем - включая даже и Запад, которому все равно "придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем, и чем раньше, тем лучше, разумеется".Но пока что Запад упорствует в своих попытках сохранить свою гегемонию - обреченную, ускользающую. Это само по себе очень опасно - и Путин даже предупредил, что "всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену".Сейчас Запад, как обычно, играет на обострение, отметил Путин, но и ставки для него максимально высоки:"Власть над миром - как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств".Либеральный миропорядок по-американски не только с каждым днем умножает хаос - он становится все более нетерпимым даже по отношению к самим западным странам, к их попыткам проявить любую самостоятельность, заявил Путин.Но мир по своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены, ничего из этого не выйдет, сказал президент, тем более что "у них нет идей созидания и позитивного развития, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования".Однако сил для поддержания этого доминирования уже нет - и с каждым годом ситуации для Запада будет становиться все более тяжелой. Верхи действительно не могут - и вопрос только в том, когда низы, то есть незападный мир, сумеет настроить координацию своих действий по мирной трансформации миропорядка. Именно мирной, то есть не дать Западу возможности продлить свое доминирование через провоцирование конфликтов и войн.Путин абсолютно уверен в том, что незападный мир не согласен с продолжением западного господства, потому что Запад претендует не просто на мировое лидерство, а на подчинение себе всех и вся. Причем это подчинение при осуществлении англосаксонского плана глобализации привело бы просто к уничтожению всей цветущей сложности мировых цивилизаций, сведению всего населения Земли к типажу безликого универсального потребителя:"Именно на унификации, на финансовом и технологическом монополизме, на стирании всех и всяческих различий строилась и западная модель глобализации, неоколониальная по своей сути. Задача была понятная – укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике, а для этого поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты, сделать это под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости".Путин в этой связи вспомнил слова Александра Зиновьева - о том, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне "необходима вся планета как среда существования, необходимы все ресурсы человечества". Президент в своей речи цитировал еще и Достоевского, Солженицына, Данилевского, взяв у последнего слова о том, что ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она представляла высшую точку развития, а прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении, а в том, чтобы "исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях". То есть многообразие человеческих цивилизаций и укладов и есть то, на что делает ставку Россия - исходя из своих национальных интересов и целей построения нового миропорядка.Путин предлагает свое видение принципов, на которых должно строиться сопротивление Западу (не только идейно, но и духовно бесплодному), западному проекту обезличивания и унификации человечества:"Убежден, диктатуре можно противопоставить только свободу развития стран и народов, деградации личности – любовь к человеку как к творцу, примитивному упрощению и запретам – цветущую сложность культур и традиций"И описывает то, каким он видит будущий миропорядок:"Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего, демократического, оригинального пути развития. И прежде всего мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым"При этом самобытное развитие ни в коем случае не означает изоляцию, автаркию, подчеркнул Путин - наоборот, предполагают активное, взаимовыгодное сотрудничество на справедливых и равноправных принципах."Если либеральная глобализация – это обезличивание, навязывание всему миру западной модели, то интеграция, напротив, – раскрытие потенциала каждой цивилизации в интересах целого, ради общего выигрыша. Если глобализм – это диктат, к этому все сводится в конечном итоге, то интеграция – это совместная выработка общих стратегий, выгодных всем".Главными строителями нового миропорядка станут "центры силы" - державы-цивилизации и крупные региональные объединения:"Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства – экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях некоторых западных идеологов".При этом особую роль играет Евразия, которую Путин назвал "самодостаточным комплексом, обладающим гигантскими ресурсами любого рода и огромными возможностями". Путин в этот раз не говорил о геополитическом противостоянии, но то, как он описывал Евразию, имеет прямое отношение к основным постулатам геополитики: борьба суши и моря, Евразии и Атлантики. Атлантисты (то есть островные державы США и Великобритания) не могут контролировать мир, если они не контролируют Евразию (или хотя бы не могут играть там по принципу "разделяй и властвуй"). А сейчас все идет к тому, что атлантисты сохранят контроль только над Европой, которую Путин назвал "западной оконечностью Евразии", подчеркнув, что она могла бы быть ее естественной частью:"Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились, по сути, в вассалов – часто и без права голоса".Но не европейцам была адресована речь Путина - в их способность бороться за свои интересы он уже давно не верит, да и в краткосрочной перспективе у них просто нет шансов уйти из-под англосаксонского контроля. Хотя Путин и напомнил им, что "многополярность это единственный шанс для Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность", обращался он, прежде всего, ко всему незападному миру - призывая его строить постзападный, по настоящему демократический миропорядок:"Убежден, настоящая демократия в многополярном мире, прежде всего, предполагает возможность любого народа – хочу это подчеркнуть, – любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социально-политическую систему".При этом диалог цивилизаций для строительства нового миропорядка будет опираться на их духовно-нравственные, традиционные ценности - которые, в отличие от так называемых неолиберальных ценностей, неповторимы, и их нельзя никому навязать, отметил Путин:"Таково наше понимание традиционных ценностей, и этот подход разделяет и принимает большинство человечества. Это закономерно, ведь именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации".А Запад Путин снова и снова предупреждает о неизбежности перехода от диктата к диалогу - причем это ведь отвечает интересам самого Запада. Если, конечно, там думают о своем будущем:"Уважение к особенностям народов и цивилизаций - в интересах каждого. На самом деле это в интересах и так называемого Запада. Теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене. И, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено, относиться нужно к этому, безусловно, с уважением, но, подчеркну, наравне с правами всех остальных.Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов – так тому и быть. Да пускай делают что хотят! Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении".Путинская речь стала своеобразным манифестом будущего нового постзападного миропорядка - основанного не на лукавых англосаксонских "правилах", а на диалоге и согласовании интересов между многообразными мировыми цивилизациями. Путин предлагает реальную альтернативу атлантическому проекту глобализации, с его постгуманизмом и ненавистью к любой традиции.Весь мир понимает, что атлантический проект провалился - и Россия приближает его крах, точнее западная попытка отменить нашу страну ускоряет развал их глобального проекта. Но Россия не только работает над закатом мира по-американски - она призывает всех ускорить работу над новым миропорядком. В котором мы не претендуем на роль нового гегемона - Путин специально отметил, что речь не идет о замене одного доминирования другим, замены Запада Востоком.Нет, мы предлагаем принципиально другой, справедливый подход к строительству того, что Путин назвал "симфонией человеческой цивилизации". И это то, чем весь незападный мир и будет заниматься в ближайшее десятилетие, которое действительно будет не только самым опасным, но и самым важным за весь период после 1945-го года.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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владимир путин, россия, мнение, авторы, колумнисты