https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/diplomatiya-bolshe-ne-nuzhna-ssha-1042079790.html

Дипломатия больше не нужна США

Дипломатия больше не нужна США

Раньше ухудшение дипломатических отношений выражалось в прогрессирующем усыхании контактов вплоть до замораживания их на нулевой точке — или даже до полного... 16.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-16T18:00+0300

2022-10-16T18:00+0300

2022-10-16T18:00+0300

колумнисты

россия

сша

политика

мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102371/95/1023719599_25:0:3666:2048_1920x0_80_0_0_037f519a2a8428a99999d042cce18212.jpg

Запомнилась давняя фраза "Иногда прочитаешь заметку в газете и дивишься ей до невероятия". Имеется в виду не то, что она сообщает о каком-то потрясающем факте, а о том, что сама ее публикация противоречит основополагающим принципам редакционной политики и идеологии, пишет Максим Соколов для РИА Новости. Прошло более полувека, как эта фраза была написана, газеты сейчас мало кто читает, но и на официальных интернет-страницах по-прежнему есть чему подивиться. В смысле полного несоответствия своим же принципам.Фейсбучная страница посольства США в Москве (U.S. Embassy Moscow) — официальнее, кажется, некуда — на этой неделе сообщила: "По данным ФСБ, более 260 тысяч мужчин покинули страну после объявления мобилизации. Источник: "Новая газета. Европа".Сообщать, что количество дезертиров в России никак не равно нулю (оно и в Великую Отечественную составляло внушительное количество), значит ломиться в открытую дверь. Еще в Первую мировую бытовало устойчивое выражение "Петроградское беговое общество". Не диво, что и теперь в Верхнем Ларсе, на грузинской границе, а равно и в иных местах можно было наблюдать членов — соревнователей Московского бегового общества. Причем сообщали об этом решительно все, даже и без ссылок на беговые издания. Более того, о проблемах дезертирства говорил сам Верховный главнокомандующий.Жанр официальных сообщений иностранного посольства, адресованных публике страны пребывания, довольно давний. Еще до изобретения не то что интернета, но даже компьютера в иностранных миссиях существовала практика обустройства информационных стендов, физически находящихся на посольской земле и, следовательно, экстерриториальных, но при этом доступных взорам местных граждан.На стендах размещалась как чисто практическая информация (например, часы работы консульского отдела), так и сведения о культуре, образовании, праздниках и обычаях представляемого государства (в нашем случае — США). Можно называть это рекламой американского образа жизни и даже пропагандой, а можно — поощрением дружественных отношений и взаимопонимания между аккредитованным государством и страной пребывания. Сюда же относился обмен изданиями. США издавали на русском языке журнал "Америка", СССР — на английском журнал "Советский Союз".Конечно, взаимные попытки идеологической контрабанды и агитации имели место (как же без них?), но основополагающий принцип, согласно которому внутренние дела страны пребывания не могут быть предметом рассмотрения на стендах, в посольских бюллетенях, рекламных журналах, — соблюдался свято. Исходя из того здравого соображения, что на то есть вражьи голоса. Или "Не обычай дегтем щи белить, на то сметана". Да и принципа взаимности никто не отменял. Естественно, что и проблемы воинского призыва в стране пребывания не считались допустимым сюжетом для официозной посольской информации.Но в нынешнем казусе есть еще одна странность. "Новая газета. Европа" — это эмигрантское издание, откровенно враждебное правительству России и не стесняющееся в средствах выражения этой враждебности. Подобно "Медузе"*, "Инсайдеру"*, бюллетеням Ходорковского**, etc. Если в бытность "Новой газеты" в России были какие-то резоны, заставляющие притормаживать на поворотах, то теперь таких резонов нет. Полная густопсовость, т. е. "Черные дни миновали, час откровенья пробил".Однако трудно представить себе, что на информационном стенде посольства США (или ФРГ) в СССР размещались бы материалы из радикально антисоветского журнала "Посев". Более того. Французская миссия не размещала материалов даже из неизмеримо более деликатной "Русской мысли".Отчасти тут случай эволюции СМИ. Полвека назад разница между "Таймс" и "Посевом" не требовала разъяснений, тогда как нынче "все смешалось в доме Облонских".Но более существенно другое. Раньше ухудшение дипломатических отношений выражалось в прогрессирующем усыхании контактов вплоть до замораживания их на нулевой точке — или даже до полного разрыва. Но и в этом крайнем случае внешние приличия соблюдались.Невозможно представить себе, чтобы СССР в 1967 году, сохраняя формальные отношения с Израилем, поручил бы советскому посольству в Тель-Авиве ретранслировать наиболее рьяные сообщения палестинских патриотов о внутренней жизни еврейского государства. Равно как и в 1973 году советское посольство продолжало бы работать в Сантьяго, распространяя сообщения чилийских эмигрантов о душегубстве Пиночета. Невозможно, потому что это противоречило бы как минимальным представлениям о дипломатической вежливости, так и практическим соображениям. Даже при разрыве отношений желательно делать это без совсем уж грубых шагов. Потом ведь что-то, возможно, придется восстанавливать, и дипломатия никогда не сжигает всех мостов.Характерно, что все три последних американских посла в Москве — Тефт (2014-2017), Хантсман (2017-2019) и Салливан (2020-2022), будучи безусловно лояльными правительству США, не делали, однако, ничего, что могло бы дополнительно скандализировать и без того скандальные отношения между Москвой и Вашингтоном. А что до информационных бюллетеней, то последний посол Салливан вообще избрал благую долю, оповещая россиян исключительно о том, как хорошо в Америке обстоят дела с ЛГБТ и гендерами. Неизвестно, приводило ли это россиян в полный восторг, но формальной норме — оповещать граждан страны пребывания об обычаях и достижениях США — это не противоречило. Так и прогрессивное ЛГБТ-дело может быть использовано для консервативного — "не навреди" или, по крайней мере, "навреди поменьше" — подхода, ранее свойственного посольской дипломатии вообще.Теперь или в Госдепе, ударив кулаком об стол, сказали: "Мы это дело поломаем!" — и принялись ломать. Или в отсутствие посла — Салливан уехал еще в начале сентября, а нового не видать — набранный по объявлениям и не имеющий никакого представления о дипломатических нормах и обычаях IT-отдел посольства, будучи предоставлен сам себе, что хочет, то и воротит.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/koshkin-o-politike-ssha-po-ukraine-khotyat-prisvoit-lavry-golubya-mira-1042025152.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/voennaya-pomosch-ssha-kievskomu-rezhimu-sduvaetsya-1041923972.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/chistoy-vody-diktatura-rossiya-vynesla-verdikt-ssha-i-ikh-soyuznikam-1041692170.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102402/34/1024023497_30:0:180:150_100x100_80_0_0_f94ad0c11e8a294378500767f98c2c17.jpg

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102402/34/1024023497_30:0:180:150_100x100_80_0_0_f94ad0c11e8a294378500767f98c2c17.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102402/34/1024023497_30:0:180:150_100x100_80_0_0_f94ad0c11e8a294378500767f98c2c17.jpg

колумнисты, россия, сша, политика, мнение