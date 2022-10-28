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Саида Агрба выступила в полуфинале шоу "Ну-ка, все вместе"
Саида Агрба выступила в полуфинале шоу "Ну-ка, все вместе"
Абхазская исполнительница набрала 52 балла, но этого не хватило для выхода в финал. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T22:13+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Саида Агрба выступила в полуфинале шоу “Ну-ка, все вместе” с песней Уитни Хьюстон "I wanna dance with somebody".“Для меня было неожиданностью, что люди не встают. Но с задачей, я считаю, справилась. Что касается вокала, я не сделала ни одной ошибки, спела в оригинальной тональности. В первом эфире Лазарев сказал мне, что не нужно подбирать тональность, и в этот раз я спела в оригинальной тональности, но все равно что-то не устроило их", - рассказала Саида Агрба.Певица добавила, что оригинальную тональность она выделила из-за того, что Уитни Хьюстон - одна из величайших певиц в истории музыки, и далеко не все артисты могут исполнять ее хиты в оригинальной тональности, так как она очень высокая. По ее словам, многое зависит от песни, которую исполняешь. Изначально Саида планировала спеть “I have nothing” Уитни Хьюстон. Но организаторы проекта предложили ей поменять эту композицию на более веселую.“Мне не дали ту песню, которую я хотела спеть. "I wanna dance with somebody" мне предложили организаторы проекта. Это веселая песня, у меня же другой стиль. У меня стиль Адель. Но они сами попросили эту песню, потому что хотели меня увидеть в чем-то другом”, - добавила она.Несмотря на то, что абхазская исполнительница не прошла в финал, она признается, что не расстраивается. Главным для нее стало то, что она смогла принять участие в проекте.Саида Агрба - известная абхазская исполнительница, победительница музыкального проекта "Apsny Star". Окончила Сухумское государственное музыкальное училище по классу академического вокала, кафедру эстрадно-джазового вокала Московского Государственного института культуры. Ученица Ларисы Долиной.Агрба брала уроки вокала у Дориана Холли, знаменитого педагога Майкла Джексона, Селин Дион и Бейонсе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/abkhazskaya-ispolnitelnitsa-saida-agrba-proshla-v-polufinal-nu-ka-vse-vmeste-1041841175.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/obyavleny-uchastniki-muzykalnogo-konkursa-khibly-gerzmava--1042240549.html
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абхазия, музыка, культура
абхазия, музыка, культура

Саида Агрба выступила в полуфинале шоу "Ну-ка, все вместе"

22:13 28.10.2022 (обновлено: 22:14 28.10.2022)
© Foto / из СС Саиды Агрба Саида Агрба
Саида Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2022
© Foto / из СС Саиды Агрба
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Абхазская исполнительница набрала 52 балла, но этого не хватило для выхода в финал.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Саида Агрба выступила в полуфинале шоу “Ну-ка, все вместе” с песней Уитни Хьюстон "I wanna dance with somebody".
Абхазская исполнительница набрала 52 балла. Этого не хватило для выхода в финал. В беседе с корреспондентом Sputnik Агрба призналась, что результат стал для нее неожиданностью.
“Для меня было неожиданностью, что люди не встают. Но с задачей, я считаю, справилась. Что касается вокала, я не сделала ни одной ошибки, спела в оригинальной тональности. В первом эфире Лазарев сказал мне, что не нужно подбирать тональность, и в этот раз я спела в оригинальной тональности, но все равно что-то не устроило их", - рассказала Саида Агрба.
Певица добавила, что оригинальную тональность она выделила из-за того, что Уитни Хьюстон - одна из величайших певиц в истории музыки, и далеко не все артисты могут исполнять ее хиты в оригинальной тональности, так как она очень высокая.
По ее словам, многое зависит от песни, которую исполняешь. Изначально Саида планировала спеть “I have nothing” Уитни Хьюстон. Но организаторы проекта предложили ей поменять эту композицию на более веселую.
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“Мне не дали ту песню, которую я хотела спеть. "I wanna dance with somebody" мне предложили организаторы проекта. Это веселая песня, у меня же другой стиль. У меня стиль Адель. Но они сами попросили эту песню, потому что хотели меня увидеть в чем-то другом”, - добавила она.
Несмотря на то, что абхазская исполнительница не прошла в финал, она признается, что не расстраивается. Главным для нее стало то, что она смогла принять участие в проекте.
Саида Агрба - известная абхазская исполнительница, победительница музыкального проекта "Apsny Star". Окончила Сухумское государственное музыкальное училище по классу академического вокала, кафедру эстрадно-джазового вокала Московского Государственного института культуры. Ученица Ларисы Долиной.
Агрба брала уроки вокала у Дориана Холли, знаменитого педагога Майкла Джексона, Селин Дион и Бейонсе.
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