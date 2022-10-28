https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/strategiya-natsionalnoy-oborony-ssha-ne-obeschaet-mira-1042309984.html

Стратегия национальной обороны США не обещает мира

Стратегия национальной обороны США не обещает мира

Российский президент Владимир Путин вчера, на Валдайском форуме напомнил, что США и НАТО стремятся в "опасной, кровавой и грязной игре" получить власть над... 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T20:00+0300

2022-10-28T20:00+0300

2022-10-28T20:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/14/1033249977_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_6c8d1db6d05e45778ba9e2b6048930da.jpg

Москва в декабре 2021 года предложила Соединенным Штатам и другим 29 странам НАТО (население которых составляет менее 12 % человечества, около 925 млн человек), всему остальному миру ясную, справедливую систему равной и неделимой безопасности суверенных государств, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Президент РФ Владимир Путин 27 октября обвинил "западные элиты" в "опасной, кровавой и грязной игре" ради власти над миром. Запад услышал, и оперативно откликнулся – в тот же день Пентагон опубликовал несекретные положения стратегии национальной и противоракетной обороны, ядерной политики, целью которых остается "комплексное сдерживание, проведение кампаний и создание прочного преимущества" в разных регионах планеты. США движутся прежним курсом "гегемонии", игнорируют интересы подавляющего большинства человечества, стремятся "сортировать" и эксплуатировать соседей по планете по своим "правилам" – с опорой на "ядерную дубину". Безрассудная стратегия.Между тем, глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 27 октября заявил, что Россия "представляет непосредственную и острую угрозу нашим интересам и ценностям", назвал "безрассудным" Владимира Путина, который якобы "представляет самую серьезную угрозу для Европы со времен Второй мировой войны". Дерзость и демагогия – верные спутники четырехзвездного "гегемона", за плечами которого – операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане, "Иракская свобода", а также совет директоров компании Raytheon.Вернемся к американской стратегии, которая в разных измерениях определяет Россию "острой" угрозой "жизненно важным национальным интересам США за рубежом и на родине".Заболевание планетыОсновные положения стратегии Пентагона в несекретной версии:После "тщательного анализа" Белый дом и Министерство обороны решили воздержаться от политики, обязывающей США не применять ядерное оружие первыми. То есть американцы намерены использовать его "в экстремальных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов или их союзников и партнеров", а не только для ответного удара. Весьма рискованная стратегия. Напомню, оружие массового поражения – не только термоядерные боеголовки. Россия в ООН обвиняет США в разработке на Украине биологического оружия.Пентагон планирует только в 2023 финансовом году потратить на модернизацию ядерных сил 34 млрд долларов, на "сохранение господства США на море" – 40 млрд долларов, на развитие ВВС – 56 млрд долларов, и Сухопутных войск – 13 млрд долларов. Разумеется, деньги – это мускулы армии. Весь военный бюджет США 2023 финансового года (наступил 1 октября) составляет 840 млрд долларов. Российский оборонный бюджет 2022 и 2023 годов в долларовом выражении – всего 57 млрд и 58 млрд соответственно. Военный бюджет Китая в текущем году – 229 млрд долларов. Эти позиции и цифры позволяют понять, кто кому угрожает, и пытается диктовать условия.Фактически Вашингтон и его инструмент Пентагон цинично рассматривают геополитических конкурентов США как некое "заболевание планеты", требующее оперативного "лечения". Россия представляется американским стратегам "острой" ядерной угрозой (как аппендицит), Китай – долгосрочной и системной угрозой. Такой подход создает стратегические угрозы странам Балтии, Причерноморья, Южного Кавказа, Центральной Азии. Очевидно, и ЕС пострадал неспроста – сибирский газ очень мешал процветанию американской экономики и "гегемонии" в Западной Европе. Роль Украины проще выразить пословицей "Лес рубят – щепки летят".Заметим, не все союзники США в Европе поддерживают "авантюру Байдена" (The New York Times) на Украине. Валдайская речь Владимира Путина напоминает, что украинский конфликт – катализатор глобальной перезагрузки международных отношений в новых условиях многополярного мира. Вне системы координат "вашингтонского обкома": двойных стандартов, "правил", долларового печатного станка, марионеток и лимитрофов.Публикацию обновленной стратегии на сайте Пентагона иллюстрирует фотоснимок "Авианосцы класса "Нимиц" USS George HW Bush и USS Harry S. Truman находятся в зоне боевых действий ВМС США в Европе, 27 августа 2022 года". О каких боевых действиях ВМС США в Европе идет речь? Возможно, это фото из будущего, в котором, по прогнозу экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, уже уничтожена американская 101-я дивизия ВДВ "Кричащие орлы".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/putin-vzyalsya-za-reshenie-glavnogo-protivorechiya-epokhi-1042288691.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/samoe-nepredskazuemoe-desyatiletie-glavnoe-iz-vystupleniya-putina-1042286986.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/diskoteka-1960-kh-zenitnyy-kompleks-hawk-dlya-vsu-1042256567.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, сша