https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/prygnut-do-potolka-evropa-zapuskaet-tankernyy-krizis-1042322185.html

Прыгнуть до потолка: Европа запускает танкерный кризис

Прыгнуть до потолка: Европа запускает танкерный кризис

В ЕС не решаются вводить ценовой потолок на российские нефть и газ. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T19:40+0300

2022-10-29T19:40+0300

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Москва уже обещала оставить без сырья всех, кто попытается это сделать. Тем временем назревает другая проблема: резкий рост стоимости транспортировки. Ставки на фрахт взлетели, судов не хватает. Это усилит дефицит, и энергоресурсы снова подорожают, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости. Затишье перед бурейБиржевые цены на газ в Европе (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) опустились ниже тысячи долларов за тысячу кубометров — впервые с середины июня. Аналитики связывают это с тем, что хранилища почти заполнены (в среднем на 93,4%), а спрос в условиях теплой погоды пока относительно низкий. Да и паника из-за вышедшего из строя "Северного потока — 2" несколько поутихла, общий импорт, включая СПГ, устойчивый.Впрочем, уточняют эксперты, это лишь затишье перед бурей. По мнению директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева, котировки вернутся к росту.Сейчас мировой рынок сжиженного природного газа фактически переориентировался на Европу. США отправляют туда 70% своего экспорта, китайские трейдеры активны на этом направлении из-за низкого спроса внутри страны. Да и у России ЕС нарастил закупки — сразу на 50%, до 15 миллиардов кубометров.Пекин между тем сворачивает поставки, усиливая энергокризис в ЕС. Но дело не только в этом: транспортировка обходится слишком дорого."Золотые" танкерыК середине октября, по данным Baltic Exchange, стоимость фрахта СПГ-танкера из-за изменения логистики поднялась до 450 тысяч долларов в сутки — в шесть раз больше, чем в начале года.Так, в конце октября Shell зафрахтовала СПГ-танкер Yiannis для отправки в Европу за 400 тысяч долларов в сутки. GAIL India получила Schneeweisschen за 360 тысяч.Безумная прибыльПо некоторым прогнозам, в четвертом квартале дойдет и до семизначных тарифов."Это может показаться безумием, но все сводится к прибыли. Если речь о 200 миллионах долларов с одной партии СПГ, грузоотправитель готов столько заплатить", — отмечает издание American Shipper, специализирующееся на морских перевозках.Краткосрочная и среднесрочная торговля СПГ окажется под сильным давлением, говорится в недавнем отчете брокерской компании Affinity. Свободных судов все меньше: крупные энергетические компании бронируют их заранее.По словам трейдеров и судовых маклеров, танкеры, зафрахтованные по более низким ставкам, сдают в субаренду. Иногда они сжигают топливо, курсируя между Сингапуром и Малайзией, поскольку единственная цель — удержать суда как можно дольше. Трейдеры загружают их природным газом и нефтепродуктами и ставят на прикол в расчете продать груз подороже.В результате суда не возвращаются на рынок, что разгоняет цены на фрахт.Кроме того, энергетический кризис создает дефицит плавучих хранилищ и регазификационных установок (FSRU), и это тоже повышает арендные ставки.Сокращение поставокДорожают и сами танкеры. Из-за санкций Евросоюза на российскую нефть взлетели цены на танкеры-ледоколы. Как сообщили судовые брокеры Bloomberg, некоторые суда ледового класса Aframax предлагали за 31-34 миллиона долларов, что вдвое дороже, чем годом ранее."Нехватка судов ледового класса угрожает заблокировать зимой поставку 500-750 тысяч баррелей в день из Балтийского моря", — указывают аналитики брокерской компании Braemar.Европе это грозит новым витком энергетического кризиса. Предельные цены на российскую нефть, доставляемую морским путем, ударят по мировому танкерному флоту. Часть судов нельзя будет застраховать. Это, в свою очередь, сократит поставки на глобальные рынки и подорвет антикризисные усилия США, предупреждает Bloomberg.А биржевые цены на сырье к зиме могут резко подняться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/zapad-pytalsya-razorvat-ekonomiku-rossii-v-klochya-no-slomal-svoyu-1042320389.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/koltashov-o-evropeyskoy-ekonomike-padenie-budet-prodolzhatsya-1042064777.html

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