https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/zapad-pytalsya-razorvat-ekonomiku-rossii-v-klochya-no-slomal-svoyu-1042320389.html

Запад пытался разорвать экономику России в клочья, но сломал свою

Запад пытался разорвать экономику России в клочья, но сломал свою

Накануне на бирже Nasdaq порвали в клочья "капитализацию" Amazon, этой цитадели современного потребления всего, вся и для всех. До Amazon то же самое произошло... 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T14:50+0300

2022-10-29T14:50+0300

2022-10-29T15:21+0300

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С того берега Атлантики, где, как нам постоянно сообщали, самое важное — "это капитализация", приходят новости, которые еще, конечно, не ужас-ужас-ужас, но просто ужас, пишет Елена Караева для РИА Новости. Итак, накануне на бирже Nasdaq порвали в клочья "капитализацию" Amazon, этой цитадели современного потребления всего, вся и для всех. До Amazon то же самое произошло с Microsoft и Alphabet (материнская компания Google). Акции дешевеют совершенно бешеными темпами и двузначными цифрами — инвесторы избавляются от них, как будто это, как принято выражаться, "токсичные активы". У капитанов американской экономики отчетность оказалась какой-то ну совершенно невпечатляющей. Триллионы долларов, давайте, до свидания.А на этом берегу Атлантики царят примерно те же настроения: сама председатель Еврокомиссии заявила, что, как наконец-то поняли в Брюсселе (это не цитата), "энергетический кризис рискует стать экономическим и социальным" (а вот это цитата).Западный мир медленно, но верно двигается к тому, чтобы в 2023-м году свалиться в рецессию. Но если в прежние времена этот мир мог полагаться — в любую минуту и секунду, — что русские газовый и нефтяной вентили всегда открыты и всегда к его услугам, то сейчас он, этот коллективный Запад, прыгает по планете, как кенгуру, в поисках ресурсов. Потому что хоть экономика развивается циклами, но промышленность, чтобы выползти из спада, должна начать производить. А производить можно, если есть возможность снабжаться энергоносителями в том количестве, которое требуется, и по ценам, которые приемлемы.Принимающие решения люди, от действий которых зависят сотни миллионов жизней, судеб, благополучий, индустрий и всего прочего, только сейчас начинают понимать, что они натворили.Наиболее шустрые и умеющие считать без помощи советников и калькуляторов уже успели сообразить, что причиной нынешнего, хм, "непростого момента в мировой экономике" стала затеянная Западом прокси-война с Россией. Точнее, прокси-блицкриг. Все надеялись, что там, где-то восточнее Бреста, все рухнет примерно в ту же секунду, как введут ограничения. "Там", как выяснилось, ничего не рухнуло и рухнуть не могло.Все рухнуло и рушится прямо сейчас там, где козни России и строили, — в ЕС и США.До некоторых персонажей европейской политики — тех, кто так любит предавать содержание конфиденциальных бесед всеобщему чтению и обсуждению, — начало доходить, что прокси-блицкриг не удался, что зима будет большой, холодной и тревожной.Прокси-блицкриг становится слишком дорогим удовольствием для когда-то мощных экономик, и Макрон, который неплохо умеет сводить дебет с кредитом, забросил пробный камень. Он в Риме на встрече, организованной католической организацией Saint’Egidio, впервые за последние несколько месяцев произнес слово "переговоры". И добавил — о мире. И заключил — России и Украины. И — через паузу — "конечно, на условиях Украины". Это было сказано публично. А в кулуарах шептались, что на встрече с папой римским президент Франции вроде как попросил или спросил у понтифика о его возможной роли посредника.Не потому, что Макрон реально хочет помочь разрешить кризис, но потому, что эти его действия, скорее всего, имевшие место быть, говорят о состоянии дел в экономике Европы, объединенной и когда-то богатой и независимой (от США) значительно больше, чем политики уровня Макрона пытаются сказать.Евроцентробанк идет на беспрецедентные шаги: ставку кредитную мадам Лагард подняла до двух процентов — такого не было лет 15, если не больше.Ясно, что даже если нынешних запасов топлива хватит, чтобы пережить холода, то заново заполнять хранилища придется газом американским. А его цена — сюрприз-сюрприз — в четыре раза выше той, чем та, что действует внутри США."Безобразие и наплевательское отношение к союзникам", — говорит Париж Вашингтону."Бэби, это всего лишь рынок, не нравится — не покупай", — доносится до берегов Сены с берегов Потомака.Объединенная Европа сегодня ослаблена (поставлена на колени — так точнее) не только экономически. Она ослаблена политически, поскольку сейчас каждая страна — член сообщества будет защищать исключительно свои национальные интересы. И чем чаще и чем громче в Брюсселе будут повторять, как мантру, слово "солидарность", тем больше это будет означать атрофию внутриевропейских связей, как и отсутствующее в принципе желание поддержать друг друга. Все это мы уже видели в период пандемии — и нет никаких оснований полагать, что поведение изменится.Итак, что в результате общеевропейцы "имеют с гуся", вернее, с затеянного ими прокси-блицкрига?Издыхающую экономику. Это раз.Озлобленное общество, вернее, озлобленные общества, — это два. Череда внутриполитических кризисов, которые только начались, — это три.Полную зависимость от Вашингтона — во внешней политике — это четыре.И всякое отсутствие даже проблеска надежды, что ситуация для них, для европейцев, изменится в лучшую сторону.Ввязаться в авантюру, чтобы положить в результате десятки тысяч чужих жизней, — для Европы не новый шаг в политике, а повторение пройденного.Французская политическая элита поняла это первой. И сказала это вслух, открыто и четко. Николя Саркози, который славится умением говорить в глаза и за глаза одно и то же, то есть не менять позицию, как флюгер, отметил: "Нравится нам это или нет, страны не меняют свою географию: Европа и Россия обречены на то, чтобы каким-то образом поддерживать отношения мира и добрососедства. Если нам удалось в XX веке добиться франко-германского примирения, то удастся в будущем помирить Европу и Россию. И в урегулировании этого кризиса Франция должна показать лидерство".Зная, что Макрон очень любит советоваться с Саркози, можно практически гарантированно утверждать, что нынешний хозяин Елисейского дворца услышал от прежнего хозяина примерно ту же оценку ситуации.И тогда выходит следующее: проиграв прокси-блицкриг, Макрон сейчас будет изо всех сил пытаться втиснуться в костюм миротворца.Но поскольку доверие Кремля французский лидер утратил (почти или полностью — детали значения не имеют), а в Киеве ему устроят за подобные кандибоберы темную, как и Вашингтон не преминет щелкнуть за инициативу по носу, не очень понятно, как Макрон — а за ним и политическая верхушка ЕС — будут выбираться из полностью ими же рукотворного кризиса.Но ясно одно — время работает на Россию. Нашей стране цейтнот не грозит, ну а те, кто забыл, что у домино и шахмат — разные правила, в итоге получат по заслугам.Отрадно, правда, вот что: в Брюсселе/Париже/Риме/Берлине все-таки начинают понимать, если еще раз вспомнить слегка перефразированные слова Владимира Путина, "что натворили".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

колумнисты, экономика, россия, в мире