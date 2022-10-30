https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/osennie-gulyaniya-kak-proshel-prazdnik-urozhaya-v-sele-lykhny-1042340945.html

Осенние гуляния: как прошел праздник урожая в селе Лыхны

Осенние гуляния: как прошел праздник урожая в селе Лыхны

Традиционный праздник урожая прошел на исторической поляне в селе Лыхны с участием представителей всех сел Гудаутского района и Нового Афона в воскресенье 30... 30.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-30T19:25+0300

2022-10-30T19:25+0300

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абхазия

культура

гудаутский район

лыхны

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О том, чем удивляли и угощали сельчане на празднике осени в Лыхнаште, как они приняли президента и какое "испытание" он прошел, о чем были выставки и что на празднике делал живой барсук, читайте в материале корреспондента Sputnik.Высокие гости и дань традициямПодготовку к традиционному празднику урожая на Лыхнашта (историческая поляна в селе Лыхны – прим.) крестьяне начали за несколько недель раньше. Им предстояло не просто принять и угостить гостей национальными блюдами, а также с помощью небольших выставок народного ремесла, старинных изделий и домашней утвари рассказать о быте и истории своих сел.Всего в этом знаменательном событии приняло участие 21 село. Единственным городом-участником был Новый Афон, который не был намерен уступать крестьянам в этих негласных соревнованиях и показал, что даже в городских условиях можно выращивать фрукты, сушить их или же заниматься народным творчеством.Представители каждого из этих сел постарались максимально ярко украсить свою временную обитель и привлечь внимание как можно большего количества посетителей, но при этом, не выходя за рамки абхазской культуры и традиций. Занимаемые площади оформили цветами, ветками бамбука и цитрусовых деревьев, перцем, а некоторые даже посадили на поле кукурузу и табак.Самую большую площадь отвели для наиболее крупных сел не только района, но и всей Абхазии – Лыхны и Дурипша. Именно с них свой поздравительный обход начал президент Абхазии Аслан Бжания в сопровождении вице-президента страны Бадры Гунба, первого премьера Беслана Джопуа, членов Правительства и депутатов Парламента.Высокопоставленных гостей везде встречали "хлебом и солью", а именно, изобилием национальных блюд и, конечно же, вином и чачей. Глава государства в тосте поздравил всех с праздником и пожелал абхазскому народу процветания, благополучия и мира.Президент посетил павильоны всех сел. На это у него ушло около двух часов.На вопрос корреспондента Sputnik, не будет ли сложно обойти павильоны всех сел и не отказаться в каждом поднять тост, президент ответил: "Когда я решил идти в президенты, я знал, что это непросто и что такой работе, в том числе, сопутствуют подобные ситуации. Поэтому я в состоянии это преодолеть", - сказал Бжания.Грандиозный "фуршет"В отличие от главнокомандующего, охватить всех участников сил у журналистов не хватило. Слишком масштабным выдался праздник, все представили свои села на высшем уровне. Так, помимо обязательных блюд национальной кухни, лыхненцы приготовили целого бычка на вертеле. Это зрелище не оставило равнодушными туристов из России, которые фотографировались на фоне жарящейся на костре туши животного.Как подчеркнула жительница села Лыхны и один из организаторов павильона Ада Хамыт, Лыхны всегда славилось своим гостеприимством и они приготовили для посетителей вкусные, а главное полезные угощенья.Лыхнынское поле на день превратилось в гастрономический рай и большой фуршет. Посетители праздника могли взять с собой на пластиковых тарелках еды столько, сколько могли унести. Такая "услуга" особенно пришлась по вкусу туристам, многие из которых расстелили покрывала прямо на траве и, перекусывая под открытым небом, наслаждались атмосферой.По наблюдениям главы администрации села Куланырхуа Руслана Гулиа, с каждым последующим часом количество посетителей их двора только возрастало."Это говорит о том, насколько такие праздники интересны не только нашим гражданам, но и туристам. Как говорят в народе, будет хорошая погода, будут люди. Сегодня, к счастью, все сложилось как нельзя лучше", - уверен Гулиа.Новый Афон подготовку к празднику начал около месяца назад, рассказал глава администрации города Темур Отырба."Не считая тот период, когда из-за пандемии праздник урожая не проводился, мы ежегодно участвуем в этом событии. Для нас главное представить нашу культуру, традиции, то, что мы выращиваем и производим. Также здесь можно увидеть различные изделия ручной работы наших мастеров", - уточнил Отырба.На территории новоафонского павильона разбили настоящую кузню. Молодой умелец Шамиль Аппба занялся этим ремеслом всего несколько лет назад и за это время значительно улучшил свои навыки. На праздник он принес абхазские ножи собственного изготовления, но внимание посетителей привлекло то, как он ковал подковы.Как объяснил Аппба, для изготовления ножа одного дня недостаточно и поэтому он решил продемонстрировать технологию создания подков из арматуры."Подкова делается из более мягких сталей и это не требует много времени. На изготовление одного такого предмета мне требуется около получаса", - объяснил мастер и отметил, что все выкованные подковы после праздника он подарит местным жокеям.Выставка, шкуры и РакетаМногие крестьяне организовали небольшие выставки, где можно было увидеть национальные музыкальные инструменты, предметы быта и национальную одежду, старинные ружья, седла, алабаща (национальная трость-прим.), шкуры и рога животных, которыми традиционно украшают апацхи, абхазские дворы в миниатюре, глиняные амфоры, плетеные корзины и винные бочки.Выставка Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар состояла из более 300 экспонатов, связанных в той или иной степени с историей страны и ее жителями. Среди них более ста фотографий людей, подвергшихся репрессиям в 1937 году, десятки работ из личной коллекции мастера Кучи Лакрба из Нового Афона, вековые гобелены, скатерти, полотенца и даже черная фата невеста.Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, эта фата принадлежала Веронике Агрба. В период после махаджирства не было принято носить светлые вещи и невесты выходили замуж в черной фате.Аслан Бжания также посетил выставку Государственного музея боевой славы имени Сергея Дбар, где увидел копию архивного снимка своего деда Ашхангери Бжания.На входе в павильон села Ачандара встречались шкуры медведей и других более мелких животных. Житель этого села Нугзар Габния уточнил, что медведя убил его отец, который встретил зверя во время работ на кукурузном поле.Не забыли ачандарцы о традициях выращивания табака. Сушеные листья этого растения также украшали палатку села и несколько кустов были высажены у входа.Жители села Отхара приехали в Лыхны с собственной Ракетой, но к космическим технологиям они прямого отношения пока не имеют. Так зовут барсука, который сидел в клетке у входа в павильон и старался не обращать внимания на любопытствующих. Ни на шаг от Ракеты не отходил Алексей, который поймал животное около трех месяцев назад у себя в саду.По словам Алексея, назвал он так своего экзотического питомца в честь героя голливудского фильма "Стражи галактики", который, вроде как, тоже барсук."Характер у него покладистый, если не действовать ему на нервы. Стою здесь на всякий случай, чтобы дети не трогали его. Может укусить. Я хочу себе его оставить. Привык уже к нему и жалко отпускать", - поделился Алексей.Впечатления и переживанияОбстановка в Лыхнашта действительно царила праздничная и торжественная. Многие представители старшего поколения и некоторые молодые люди пришли в национальных костюмах. У павильонов установили государственные флаги. Периодически из палаток доносились песнопения на абхазском языке и громкие поздравительные речи.Пожалуй, больше всех переживал за то, как пройдет праздник, начальник отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия, на которого была возложена ответственность за организацию.Супруги Артем и Юлия впервые посетили праздник урожая в Лыхнашта и остались под большим впечатлением от него. По словам пары, большего всего их покорило радушие и гостеприимство сельчан, которые без угощений их от себя не отпускали."Мы даже отбивались от угощений. Куда ни зайдешь, везде предлагают эти невероятно вкусные блюда", - поделилась Юлия.Семейная пара из Москвы Екатерина и Дмитрий открыли для себя немало новых вкусов. В Абхазии они отдыхают около недели и уже планируют вернуться в следующем году.Борис Кутелия приехал в Лыхны из Сухума подчеркнул, что такие праздничные события не могут быть локальными, они распространяются на всю страну и демонстрируют ее культуру, традиции. Но один нюанс его все же огорчил."Раньше, я хорошо это помню, вместо палаток здесь стояли апацхи. Понимаю, что это дорогостоящее дело и спасибо организатором за такой праздник, но нам нужно вернуться к главному атрибуту абхазского быта – апацхе. Надеюсь, что в будущем году удастся это сделать", - считает он.Профессиональный фотограф Петр Куницин в течение неполного дня набрал немало ярких и в какой-то степени уникальных снимков для своей коллекции. Он отметил, что остался под впечатлением он конноспортивных соревнований и национальных костюмов. По его мнению, все эти элементы подтверждают стремление абхазского народа сохранить традиции и память о своей истории.Светлым назвал этот праздничный день министр культуры Абхазии Даур Кове, который вместе с коллегами побывал, если не во всех павильонах, то в большей части из них. Самое главное, по его мнению, что крестьяне сумели представить на обозрение то, чем славятся их села и то, что это хороший повод для встреч и общения в теплой атмосфере.Параллельно с народными гуляниями в Лыхнашта прошел праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады, вокальных и танцевальных коллективов. Также на поле вышли жокеи из села Лыхны, которые разделились на две команды и сыграли товарищеский матч по конному футболу. После, наездники бесплатно катали детей на "меринах".На безопасном расстоянии от массы люди расположились лучники, которые соревновались между собой в меткости и умении применять древнее боевое оружие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/poradovat-i-udivit-kak-sela-gudautskogo-rayona-gotovyatsya-k-prazdniku-urozhaya-v-lykhny-1042252857.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/vozvraschenie-k-traditsii-prazdnik-urozhaya-nachalsya-v-sele-lykhny-1042329060.html

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абхазия, культура, гудаутский район, лыхны