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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/spetsoperatsiya-ili-mir-evropu-i-ssha-raskolol-ukrainskiy-vopros-1042342357.html
Спецоперация или мир: Европу и США расколол украинский вопрос
Спецоперация или мир: Европу и США расколол украинский вопрос
Запад все чаще форсирует переговоры по украинскому урегулированию. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T20:20+0300
2022-10-30T20:46+0300
военная спецоперация рф в донбассе
аналитика
сша
европа
россия
украина
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Недавнее письмо американских конгрессменов с таким предложением, хоть его и отозвали, — свидетельство углубляющегося разлома. В Европе за дипломатическое решение тоже активно выступают самые разные силы. О причинах и перспективах этих процессов — в материале Рената Абдуллина для РИА Новости.Вашингтон равняется на ЗеленскогоВнутренний и международный консенсус на Западе по Украине пошатнулся, поскольку в Соединенных Штатах приближаются промежуточные выборы в конгресс, а европейцы ждут холодной зимы, отмечает американская пресса.По итогам встречи Белый дом дал понять, что не видит сейчас перспектив для переговоров о прекращении боевых действий. И это даже несмотря на то, что Байден сталкивается с новыми проблемами сохранения двухпартийной американской коалиции, для которой украинская проблематика — по сути, единственная точка соприкосновения.После консультаций с Пентагоном президентские советники пришли к выводу, что Россия намерена продолжать СВО, а Киев в свете недавних успехов на фронте не захочет уступать."Ни одна из сторон не может сесть и начать переговоры, мы не в этой точке", — лаконично заявил журналистам Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.Говоря о позиции Белого дома, советник подчеркнул: американцы будут прислушиваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытаясь укрепить его позиции. "Если когда дело дойдет до стола (переговоров. — Прим. ред.), именно Зеленский должен определить, что он считает успехом и о чем не желает вести разговор", — заверил Кирби.Переговоры или сокращение помощиБелый дом прояснил свою позицию на следующий день после того, как группа прогрессистов-демократов в палате представителей (нижняя палата конгресса) отозвала письмо Байдену, призывавшее к пересмотру стратегии и прямому диалогу с Москвой.Хотя тридцать конгрессменов и вынуждены были отказаться от переговорной инициативы, заявив, что письмо "слили" случайно и несвоевременно, сам инцидент примечателен. Американские аналитики уверены: это признак усталости после восьми месяцев конфликта, финансовое бремя которого в значительной степени ложится на налогоплательщиков. Симптоматично и то, что, по словам подписантов, обращение составили достаточно давно. То есть идея переговоров возникла не сегодня.На правом фланге настроения не менее противоречивые. О необходимости переговоров там пока открыто не заявляют — не зря за республиканцами закрепилась репутация "ястребов", — но пересмотр стратегии допускают. Так, Кевин Маккарти, который станет новым спикером палаты представителей, если "слоны" (Республиканская партия) победят в ноябре, пригрозил ограничить военную помощь Украине. Ранее эту идею высказывали экс-президент США Дональд Трамп и ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон — оба пользуются авторитетом в консервативных кругах.Население тоже устаетБрожения в обеих американских партиях обусловлены не только стремлением демократов и республиканцев перехватить предвыборную повестку. В то время как действия ВСУ в целом пользуются поддержкой в ​​Соединенных Штатах, опросы общественного мнения указывают на изменение настроений у населения.По меньшей мере 20 процентов американцев, опрошенных институтом Pew Research Center, полагают, что США оказывают Украине слишком большую помощь. Для сравнения: в марте и мае такой позиции придерживались по семь и двенадцать процентов соответственно. Скептицизм нарастает в большей степени в среде республиканцев — 32 процента их сторонников считают, что для Украины делается чересчур много. Того же мнения — лишь 11 респондентов-демократов.В Белом доме стараются эти факты игнорировать. "Мы пользовались и продолжаем пользоваться потрясающей двухпартийной поддержкой нашего подхода к Украине и всех видов помощи в области безопасности, — отметил советник Кирби. — Президента это не беспокоит"."Это трудная и опасная ситуация, которая требует выдержки и в некоторой степени жертвы со стороны Соединенных Штатов, — сказал член палаты представителей Том Малиновски, демократ от Нью-Джерси и ярый сторонник помощи Украине. — Для президента всегда важно доказывать конгрессу и американскому народу, что это в национальных интересах и правильно"."Европа страдает"Пока американский истеблишмент пытается восстановить консенсус на украинском треке, европейские союзники Вашингтона также не демонстрируют единства. Столкнувшись с наступлением холодов, они по-разному видят дальнейший ход противостояния с Россией.Бывшие страны советского блока выступают за продолжение боевых действий — "до победы ВСУ". "Локомотивы" ЕС — Германия, Франция и Италия — считают такой сценарий нереалистичным и опасаются, что дальнейшая подпитка украинской армии не остановит СВО, а лишь спровоцирует эскалацию.Немецкий канцлер Олаф Шольц уже заявил, что почти треть жителей ФРГ не согласна с предоставлением военной помощи Киеву. И к ним надо прислушаться, отметил он.Еще конкретнее высказался президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, Вашингтон и Москва обязаны начать процесс урегулирования. "Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине", — подчеркнул французский лидер в интервью изданию Le Point. До этого он уже озвучивал дипломатические инициативы — например, просил папу римского Франциска позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену.За прямые переговоры России и США выступила и Венгрия, которая нечасто солидаризуется с крупными партнерами по ЕС.По мнению министра, если бы экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент США Трамп остались у власти, боевых действий на Украине не было бы, "ведь настоящие лидеры не позволили бы отказываться от переговоров".Американская авантюраВклад США в объемы поставок военной и финансовой помощи Киеву по-прежнему выше, чем всех европейских партнеров суммарно. И стратегия Белого дома со ставкой на пожелания Зеленского остается доминирующей на Украине. В связи с этим, отмечает издание Politico, в Европе украинский конфликт все больше воспринимают как "американскую авантюру".В ЕС существует и "тихое опасение", что Украина добьется такого успеха, который точно спровоцирует Путина на повышение ставок. Но для немцев и французов откат к ситуации, существовавшей до 24 февраля, был бы предпочтительнее, говорят эксперты."Запад предоставляет Украине достаточно оружия, чтобы выжить, а не для того, чтобы вернуть себе территории, — подчеркивает Ульрих Шпек, немецкий аналитик по внешней политике. — Идея вроде бы в том, что Россия должна не победить, но и не проиграть. Но то, какие страны отправляют (оружие) и с какой скоростью они это делают, многое говорит нам о военных целях западных государств".Определенности добавят итоги американских выборов. Если республиканцы, призывающие сократить помощь Киеву, "возьмут" конгресс, европейские партнеры, вероятно, вновь встанут на сторону Вашингтона. Если же к власти придут демократы, то многое зависит уже от их внутрипартийной борьбы. Не исключено, что фракция, выступающая за переговоры, громче заявит о себе — хотя бы под предлогом консолидации с ЕС, устающего от авантюр США. И больше не станет отзывать "умиротворяющие" обращения к Байдену.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/kozin-zachem-amerikantsy-perevozyat-v-evropu-termoyadernye-bomby-1042336032.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/svo-prodolzhenie-rossiyskogo-vozmezdiya-kievskomu-rezhimu-1042017265.html
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аналитика, сша, европа, россия, украина
аналитика, сша, европа, россия, украина

Спецоперация или мир: Европу и США расколол украинский вопрос

20:20 30.10.2022 (обновлено: 20:46 30.10.2022)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Стрингер
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Запад все чаще форсирует переговоры по украинскому урегулированию.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Недавнее письмо американских конгрессменов с таким предложением, хоть его и отозвали, — свидетельство углубляющегося разлома. В Европе за дипломатическое решение тоже активно выступают самые разные силы. О причинах и перспективах этих процессов — в материале Рената Абдуллина для РИА Новости.

Вашингтон равняется на Зеленского

Внутренний и международный консенсус на Западе по Украине пошатнулся, поскольку в Соединенных Штатах приближаются промежуточные выборы в конгресс, а европейцы ждут холодной зимы, отмечает американская пресса.
В этих условиях Вашингтон пытается определиться с краткосрочной стратегией на украинском направлении. В последнюю неделю октября президент США Джо Байден встретился с представителями Пентагона, чтобы оценить, из каких исходить ожиданий — дальнейшей эскалации или заморозки конфликта.
По итогам встречи Белый дом дал понять, что не видит сейчас перспектив для переговоров о прекращении боевых действий. И это даже несмотря на то, что Байден сталкивается с новыми проблемами сохранения двухпартийной американской коалиции, для которой украинская проблематика — по сути, единственная точка соприкосновения.
Козин: зачем американцы перевозят в Европу термоядерные бомбы? - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2022
Козин: зачем американцы перевозят в Европу термоядерные бомбы
16:50
После консультаций с Пентагоном президентские советники пришли к выводу, что Россия намерена продолжать СВО, а Киев в свете недавних успехов на фронте не захочет уступать.
"Ни одна из сторон не может сесть и начать переговоры, мы не в этой точке", — лаконично заявил журналистам Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.
Говоря о позиции Белого дома, советник подчеркнул: американцы будут прислушиваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытаясь укрепить его позиции. "Если когда дело дойдет до стола (переговоров. — Прим. ред.), именно Зеленский должен определить, что он считает успехом и о чем не желает вести разговор", — заверил Кирби.

Переговоры или сокращение помощи

Белый дом прояснил свою позицию на следующий день после того, как группа прогрессистов-демократов в палате представителей (нижняя палата конгресса) отозвала письмо Байдену, призывавшее к пересмотру стратегии и прямому диалогу с Москвой.
Хотя тридцать конгрессменов и вынуждены были отказаться от переговорной инициативы, заявив, что письмо "слили" случайно и несвоевременно, сам инцидент примечателен. Американские аналитики уверены: это признак усталости после восьми месяцев конфликта, финансовое бремя которого в значительной степени ложится на налогоплательщиков. Симптоматично и то, что, по словам подписантов, обращение составили достаточно давно. То есть идея переговоров возникла не сегодня.
Конечно, "слив" письма резонно считать запланированным — демократы вынуждены прощупывать почву перед выборами в конгресс. И некоторые, очевидно, пытаются понять, до какой степени могут солидаризироваться с республиканцами, чтобы оттянуть у тех голоса.
На правом фланге настроения не менее противоречивые. О необходимости переговоров там пока открыто не заявляют — не зря за республиканцами закрепилась репутация "ястребов", — но пересмотр стратегии допускают. Так, Кевин Маккарти, который станет новым спикером палаты представителей, если "слоны" (Республиканская партия) победят в ноябре, пригрозил ограничить военную помощь Украине. Ранее эту идею высказывали экс-президент США Дональд Трамп и ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон — оба пользуются авторитетом в консервативных кругах.

Население тоже устает

Брожения в обеих американских партиях обусловлены не только стремлением демократов и республиканцев перехватить предвыборную повестку. В то время как действия ВСУ в целом пользуются поддержкой в ​​Соединенных Штатах, опросы общественного мнения указывают на изменение настроений у населения.
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28 октября, 20:00
По меньшей мере 20 процентов американцев, опрошенных институтом Pew Research Center, полагают, что США оказывают Украине слишком большую помощь. Для сравнения: в марте и мае такой позиции придерживались по семь и двенадцать процентов соответственно. Скептицизм нарастает в большей степени в среде республиканцев — 32 процента их сторонников считают, что для Украины делается чересчур много. Того же мнения — лишь 11 респондентов-демократов.
В Белом доме стараются эти факты игнорировать. "Мы пользовались и продолжаем пользоваться потрясающей двухпартийной поддержкой нашего подхода к Украине и всех видов помощи в области безопасности, — отметил советник Кирби. — Президента это не беспокоит".
Союзники Байдена заявили, что демократы проявили способность к "самоисправлению", когда дело дошло до письма прогрессистов. Однако призвали президента объяснить общественности свою стратегию и связанные с этим ставки.
"Это трудная и опасная ситуация, которая требует выдержки и в некоторой степени жертвы со стороны Соединенных Штатов, — сказал член палаты представителей Том Малиновски, демократ от Нью-Джерси и ярый сторонник помощи Украине. — Для президента всегда важно доказывать конгрессу и американскому народу, что это в национальных интересах и правильно".

"Европа страдает"

Пока американский истеблишмент пытается восстановить консенсус на украинском треке, европейские союзники Вашингтона также не демонстрируют единства. Столкнувшись с наступлением холодов, они по-разному видят дальнейший ход противостояния с Россией.
Бывшие страны советского блока выступают за продолжение боевых действий — "до победы ВСУ". "Локомотивы" ЕС — Германия, Франция и Италия — считают такой сценарий нереалистичным и опасаются, что дальнейшая подпитка украинской армии не остановит СВО, а лишь спровоцирует эскалацию.
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12 октября, 12:50
Немецкий канцлер Олаф Шольц уже заявил, что почти треть жителей ФРГ не согласна с предоставлением военной помощи Киеву. И к ним надо прислушаться, отметил он.
Еще конкретнее высказался президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, Вашингтон и Москва обязаны начать процесс урегулирования. "Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине", — подчеркнул французский лидер в интервью изданию Le Point. До этого он уже озвучивал дипломатические инициативы — например, просил папу римского Франциска позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену.
За прямые переговоры России и США выступила и Венгрия, которая нечасто солидаризуется с крупными партнерами по ЕС.
"Европейская экономика страдает. Европа страдает. Вот почему единственное решение для Европы — это мир. Вот почему мы надеемся, что будут какие-то американо-российские переговоры относительно этого", — заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто изданию The Daily Caller.
По мнению министра, если бы экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент США Трамп остались у власти, боевых действий на Украине не было бы, "ведь настоящие лидеры не позволили бы отказываться от переговоров".

Американская авантюра

Вклад США в объемы поставок военной и финансовой помощи Киеву по-прежнему выше, чем всех европейских партнеров суммарно. И стратегия Белого дома со ставкой на пожелания Зеленского остается доминирующей на Украине. В связи с этим, отмечает издание Politico, в Европе украинский конфликт все больше воспринимают как "американскую авантюру".
В ЕС существует и "тихое опасение", что Украина добьется такого успеха, который точно спровоцирует Путина на повышение ставок. Но для немцев и французов откат к ситуации, существовавшей до 24 февраля, был бы предпочтительнее, говорят эксперты.
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11 октября, 20:35
"Запад предоставляет Украине достаточно оружия, чтобы выжить, а не для того, чтобы вернуть себе территории, — подчеркивает Ульрих Шпек, немецкий аналитик по внешней политике. — Идея вроде бы в том, что Россия должна не победить, но и не проиграть. Но то, какие страны отправляют (оружие) и с какой скоростью они это делают, многое говорит нам о военных целях западных государств".
Эрик Эдельман, советник Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне и экс-заместитель министра обороны при президенте Джордже Буше — младшем, особо отмечает, что сейчас европейцы сплотились сильнее, чем ожидали многие. Однако, по его мнению, коалиция эта весьма шаткая. И чревата проблемами для всей НАТО, учитывая разные цели США и ЕС.
Определенности добавят итоги американских выборов. Если республиканцы, призывающие сократить помощь Киеву, "возьмут" конгресс, европейские партнеры, вероятно, вновь встанут на сторону Вашингтона. Если же к власти придут демократы, то многое зависит уже от их внутрипартийной борьбы. Не исключено, что фракция, выступающая за переговоры, громче заявит о себе — хотя бы под предлогом консолидации с ЕС, устающего от авантюр США. И больше не станет отзывать "умиротворяющие" обращения к Байдену.
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