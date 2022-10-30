https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/sputnik-nedeli-zasedaniya-parlamenta-i-kabmina-ges-na-auadkhare-i-prazdnik-urozhaya-1042342694.html
Sputnik недели: заседания Парламента и Кабмина, ГЭС на Ауадхаре и праздник урожая
Sputnik недели: заседания Парламента и Кабмина, ГЭС на Ауадхаре и праздник урожая
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 24 по 30 октября. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T21:51+0300
2022-10-30T21:51+0300
2022-10-30T21:51+0300
абхазия
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На уходящей неделе парламентарии Абхазии провели очередное заседание и приняли ряд законопроектов. Правительство одобрило проекты по увеличению размера некоторых социальных выплат, Минтранс России заявил об открытии дополнительных полос на российско-абхазской границе. Об этом и многом другом, читайте в обзоре Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikЗаседание сессии Парламента27 октября прошло очередное заседание депутатов Народного Собрания.Парламентариями были внесены изменения в закон о республиканском бюджете на 2022 год в третьем и окончательном чтении. Общий доход республиканского бюджета на год составил 9,763 миллиарда рублей.Бюджет Министерства обороны Абхазии на 2022 год увеличен на 100 миллионов рублей и составляет 566,5 млн руб.В первом чтении приняты поправки в закон Абхазии "О рекламе", согласно которым в республике планируется запретить рекламу табачной и никотиносодержащей продукции, курительных принадлежностей – трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов.В первом чтении одобрены поправки в конституционный закон "О судебной власти", согласно которым Конституционный суд освобождается от внедрения системы АСИС.Увеличение выплат и проект сельхоза28 октября состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором было принято ряд постановлений.Так Фонд Соцстрахования планирует увеличить несколько пособий:Предполагается, что увеличение пособий будет с начала 2023 года.Правительство утвердило ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" в размере 100 миллионов рублей.Увеличены и расходы на государственную целевую программу "Жилище" на 50%.Ранее в 2022 году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей, таким образом, сумма сейчас составит 60 миллионов рублей.Средства будут направлены на:-развитие растениеводства, закладку однолетних и многолетних насаждений и и выращивание грибов – 30 миллионов рублей;-животноводство – 3 миллиона рублей;-разведение рыбы – 5 миллионов рублей;-приобретение удобрений и пестицидов и проведение соответствующих работ – 10 миллионов рублей;-создание производственно-технической базы по производству и -переработке сельхозпродукции – 30 миллионов рублей;-приобретение сельскохозяйственной техники – 22 миллиона рублей.Кабинет министров Абхазии одобрил и проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов на 2023 год, а также правительство приняло распоряжение "О предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из Государственного жилищного фонда".Пропускная способность границыМинтранс России сообщил о добавлении на российско-абхазской границе двух дополнительных полос движения для легкового транспорта на въезд в Россию. До этого действовало 24 полосы движения. Новые полосы должны увеличить пропускную мощность погранперехода "Адлер" до одной тысячи автомобилей в сутки.Проект планируется завершить в 2025 году.Зима близкоДирекция ИнгурГЭСа сообщила о возможном сокращении объема выработки энергии станции к концу ноября. Причины - слабый приток воды в Джварское водохранилище и высокое потребление электроэнергии населением.Своя энергияГидроэлектростанцию мощностью 20 кВт запустили в Ауадхаре. а=Она будет питать пансионат "Ауадхара", здание службы инспекторов Рицинского парка и сотовую вышку. Этой станции достаточно для круглосуточного обеспечения объектов электроэнергией.На строительство гидроэлектростанции в Ауадхаре потребовалось меньше полугода и более четырех миллионов рублей.Форум, фестиваль и новые деньгиВ Очамчыре завершился молодежный образовательный форум "Вместе создавая будущее". На нем был определен победитель гранта в 300 тысяч рублей на реализацию социального проекта. Им стала команда "Аджинджух". В рамках проекта члены команды планируют ездить в сельские школы и интернаты с образовательными программами, отбирать самых активных участников, организовывать профильные смены на базе детских лагерей в Абхазии и даже поездку в Тамбов для посещения молодежных площадок Державинского университета.Молодежный образовательный форум “Вместе создавая будущее”, в котором участвуют делегации из Абхазии, Южной и Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурга и Тамбова, проходил в городе Очамчыре с 22 по 25 октября.Абхазский драмтеатр имени Чанба принял участие в “Кавказском меловом круге”, который проходил в столице Адыгеи с 24 по 29 октября. На фестивале актеры из Абхазии представили спектакль "Сариа", поставленный режиссером Мадиной Аргун по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой. Спектакль рассказывает о трагической судьбе лидера советской Абхазии Нестора Лакоба.Помимо абхазского театра, в фестивале принимали участие Национальный театр Адыгеи, Даргинский музыкально-драматический театр имени Омарлы Батырая, Кабардинский драматический театр имени Али Шогенцукова, Краснодарский академический театр имени Максима Горького, Абазинский драматический театр и Черкесский драматический театр имени Мухарбека Акова.Банк Абхазии выпустил новые памятные монеты "Черкес" и "Черкешенки" из серии "Одежда и вооружение народов Кавказа". Монеты сделаны из серебра 925 пробы. Необычна и форма монет – в это раз они прямоугольные, размером 42 на 70 миллиметров. Реверс монет украшают рисунки художника Батала Джапуа. Изображения черкесского воина и девушек нанесены на металл с помощью метода цветной тампонной печати.Праздник урожая на ЛыхнаштеТрадиционный праздник урожая прошел на исторической поляне в селе Лыхны с участием представителей всех сел Гудаутского района и Нового Афона в воскресенье 30 октября. Всего в этом знаменательном событии приняло участие 21 село. Единственным городом-участником был Новый Афон
https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/osennie-gulyaniya-kak-proshel-prazdnik-urozhaya-v-sele-lykhny-1042340945.html
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абхазия
Sputnik недели: заседания Парламента и Кабмина, ГЭС на Ауадхаре и праздник урожая
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 24 по 30 октября.
На уходящей неделе парламентарии Абхазии провели очередное заседание и приняли ряд законопроектов. Правительство одобрило проекты по увеличению размера некоторых социальных выплат, Минтранс России заявил об открытии дополнительных полос на российско-абхазской границе. Об этом и многом другом, читайте в обзоре Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Заседание сессии Парламента
27 октября прошло очередное заседание депутатов Народного Собрания.
Парламентариями были внесены изменения в закон о республиканском бюджете на 2022 год в третьем и окончательном чтении. Общий доход республиканского бюджета на год составил 9,763 миллиарда рублей.
Бюджет Министерства обороны Абхазии на 2022 год увеличен на 100 миллионов рублей и составляет 566,5 млн руб.
В первом чтении приняты поправки в закон Абхазии "О рекламе", согласно которым в республике планируется запретить рекламу табачной и никотиносодержащей продукции, курительных принадлежностей – трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов.
В первом чтении одобрены поправки в конституционный закон "О судебной власти", согласно которым Конституционный суд освобождается от внедрения системы АСИС.
Увеличение выплат и проект сельхоза
28 октября состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором было принято ряд постановлений.
Так Фонд Соцстрахования планирует увеличить несколько пособий:
Единовременные выплаты работающим родителям за рождение ребенка с 13 до 22 тысяч рублей.
Выплаты за рождение ребенка для неработающих родителей также вырастут с 10,2 тысячи до 17 тысяч рублей.
Предполагается, что увеличение пособий будет с начала 2023 года.
Правительство утвердило ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" в размере 100 миллионов рублей.
Увеличены и расходы на государственную целевую программу "Жилище" на 50%.
Ранее в 2022 году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей, таким образом, сумма сейчас составит 60 миллионов рублей.
Средства будут направлены на:
-развитие растениеводства, закладку однолетних и многолетних насаждений и и выращивание грибов – 30 миллионов рублей;
-животноводство – 3 миллиона рублей;
-разведение рыбы – 5 миллионов рублей;
-приобретение удобрений и пестицидов и проведение соответствующих работ – 10 миллионов рублей;
-создание производственно-технической базы по производству и -переработке сельхозпродукции – 30 миллионов рублей;
-приобретение сельскохозяйственной техники – 22 миллиона рублей.
Кабинет министров Абхазии одобрил и проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов на 2023 год, а также правительство приняло распоряжение "О предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из Государственного жилищного фонда".
Пропускная способность границы
Минтранс России сообщил о добавлении на российско-абхазской границе двух дополнительных полос движения для легкового транспорта на въезд в Россию. До этого действовало 24 полосы движения. Новые полосы должны увеличить пропускную мощность погранперехода "Адлер" до одной тысячи автомобилей в сутки.
Ведомство также реализует проект по модернизации пункта пропуска, который позволит увеличить пропускную способность до 18-20 тысяч транспортных средств и 80-100 тысяч человек в сутки.
Проект планируется завершить в 2025 году.
Зима близко
Дирекция ИнгурГЭСа сообщила о возможном сокращении объема выработки энергии станции к концу ноября. Причины - слабый приток воды в Джварское водохранилище и высокое потребление электроэнергии населением.
Своя энергия
Гидроэлектростанцию мощностью 20 кВт запустили в Ауадхаре. а=Она будет питать пансионат "Ауадхара", здание службы инспекторов Рицинского парка и сотовую вышку. Этой станции достаточно для круглосуточного обеспечения объектов электроэнергией.
На строительство гидроэлектростанции в Ауадхаре потребовалось меньше полугода и более четырех миллионов рублей.
Форум, фестиваль и новые деньги
В Очамчыре завершился молодежный образовательный форум "Вместе создавая будущее". На нем был определен победитель гранта в 300 тысяч рублей на реализацию социального проекта. Им стала команда "Аджинджух".
Победители представили проект "Мир равных возможностей", цель которого – дать детям из разных регионов Абхазии возможность обучаться актуальным навыкам, востребованным в современном мире.
В рамках проекта члены команды планируют ездить в сельские школы и интернаты с образовательными программами, отбирать самых активных участников, организовывать профильные смены на базе детских лагерей в Абхазии и даже поездку в Тамбов для посещения молодежных площадок Державинского университета.
Молодежный образовательный форум “Вместе создавая будущее”, в котором участвуют делегации из Абхазии, Южной и Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурга и Тамбова, проходил в городе Очамчыре с 22 по 25 октября.
Абхазский драмтеатр имени Чанба принял участие в “Кавказском меловом круге”, который проходил в столице Адыгеи с 24 по 29 октября. На фестивале актеры из Абхазии представили спектакль "Сариа", поставленный режиссером Мадиной Аргун по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой. Спектакль рассказывает о трагической судьбе лидера советской Абхазии Нестора Лакоба.
Помимо абхазского театра, в фестивале принимали участие Национальный театр Адыгеи, Даргинский музыкально-драматический театр имени Омарлы Батырая, Кабардинский драматический театр имени Али Шогенцукова, Краснодарский академический театр имени Максима Горького, Абазинский драматический театр и Черкесский драматический театр имени Мухарбека Акова.
Банк Абхазии выпустил новые памятные монеты "Черкес" и "Черкешенки" из серии "Одежда и вооружение народов Кавказа". Монеты сделаны из серебра 925 пробы. Необычна и форма монет – в это раз они прямоугольные, размером 42 на 70 миллиметров. Реверс монет украшают рисунки художника Батала Джапуа. Изображения черкесского воина и девушек нанесены на металл с помощью метода цветной тампонной печати.
Праздник урожая на Лыхнаште
Традиционный праздник урожая прошел на исторической поляне в селе Лыхны с участием представителей всех сел Гудаутского района и Нового Афона в воскресенье 30 октября.
Всего в этом знаменательном событии приняло участие 21 село. Единственным городом-участником был Новый Афон