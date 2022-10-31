https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/delegatsiya-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-sezde-vserossiyskogo-obschestva-epidemiologov-1042363103.html

Делегация из Абхазии приняла участие в съезде Всероссийского общества эпидемиологов

Делегация из Абхазии приняла участие в съезде Всероссийского общества эпидемиологов

Съезд общественной организации "Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов" и Всероссийский съезд гигиенистов... 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T17:16+0300

2022-10-31T17:16+0300

2022-10-31T17:42+0300

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Делегация из Абхазии приняла участие в двух мероприятиях – съезде "Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов" и Всероссийском съезде гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей, проходивших в Москве. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала глава СЭС Абхазии Алла Беляева.Также на съездах обсуждали новые методы микробиологических исследований и проводили выставки новых тест-систем и оборудования.Беляева отметила, что доклады на каждой секции включали в себя историю борьбы с коронавирусной инфекцией."К примеру, интересный доклад представила Военно-медицинская академия имени Кирова по защитным костюмам, которые использовались в эпидемию. Были представлены новые экспресс-тесты, в том числе для маленьких детей, у которых сложно взять мазок, появились тест-системы, которые просто нужно подержать во рту без каких-либо болезненных ощущений для ребенка", – добавила она.По словам главы СЭС, участие в подобных мероприятиях дает не только теоретические знания, но и практические результаты."Например, по диагностике кишечных инфекций нам нужно будет перестраивать работу лабораторного звена, поскольку уже научно доказано, что с 2012 года идет преобладание не бактериальной, как было раньше, а вирусной составляющей. Мы у себя это заметили, но у нас небольшой объем выборки для точности исследований. Если это делает научный институт, выборка составляет несколько сотен тысяч анализов, и они определяют это с высокой степенью ответственности. Если раньше мы делали упор на бактериологическую лабораторию, то сейчас нужно будет перестроить работу так, чтоб на первое место вышли молекулярные исследования, а бактериологическая лаборатория становится вспомогательной", – уточнила она.В мероприятиях приняли участие не только российские и абхазские специалисты, но и ученые из Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, Китая, Монголии, Гвинеи, международных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.Абхазскую делегацию представили министр здравоохранения республики Эдуард Бутба, главный врач Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Алла Беляева и главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/glava-ses-abkhazii-rasskazala-pochemu-stoit-sdelat-privivku-ot-grippa-1042157188.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/alla-belyaeva-zayavila-o-snizhenii-zabolevaemosti-covid-19-v-abkhazii-1042147709.html

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