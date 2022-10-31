https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/lidery-rossii-azerbaydzhana-i-armenii-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-po-karabakhu-1042366447.html

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление по Карабаху

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление по Карабаху

С каждым из зарубежных гостей Владимир Путин провел отдельные переговоры, длившиеся более двух часов, столько же длилась и трехсторонняя встреча. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T22:23+0300

2022-10-31T22:23+0300

2022-10-31T22:23+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, сообщает РИА Новости.Тем не менее, российский лидер назвал переговоры "шагом вперед" и подчеркнул, что стороны могут договариваться о будущем и в нормализации отношений заинтересованы все. ⠀Согласно документу, стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.Также лидеры стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и условились продолжать поиски компромиссов - Москва будет оказывать этому всяческое содействие.Кроме того, стороны отметили ключевой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в регионе.Трехсторонние переговоры между Путиным, Алиевым и Пашиняном прошли в Сочи 31 октября. Помимо прочего, лидеры государств обсудили и документ, который ляжет в основу мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились в 2020 году, были жертвы среди мирного населения. После нескольких попыток заключить перемирие, 10 ноября 2020 года стороны подписали трехстороннее соглашение при посредничестве Москвы. Армения и Азербайджан обменялись пленными и телами погибших, под контроль Баку перешли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Также в регионе разместили контингент российских миротворцев.

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