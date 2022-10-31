https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/rossiyskie-voyska-unichtozhili-artilleriyskuyu-ustanovku-panzerhaubitze-2000-na-ukraine-1042358957.html

Российские войска уничтожили артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 на Украине

Российские войска уничтожили артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 на Украине

Вооруженные силы России продолжили наносить высокоточные удары системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные цели были поражены. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T14:47+0300

2022-10-31T14:47+0300

2022-10-31T15:58+0300

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. На Николаевско-Криворожском направлении российские войска нанесли огневое поражение четырем ротным тактическим группам ВСУ, в результате чего были уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze-2000". Об этом сообщает Минобороны России.На Купянском направлении российская армия нанесла поражение двум ротным тактическим группам ВСУ и двум формированиям иностранных наемников. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении наступление вели три украинские ротные тактические группы. Все атаки противника отражены, российскими войсками уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах, а также четыре склада боеприпасов.Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских дронов, перехватили четыре снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также семь противорадиолокационных ракет "HARM".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/aviatsiya-i-artilleriya-rossii-porazili-uzel-svyazi-i-tsentr-podgotovki-ukrainskikh-boevikov-1042330323.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/pyatdesyat-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-vozvrascheny-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1042320896.html

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