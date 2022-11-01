https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/udary-rossiyskoy-armii-suschestvenno-narushili-upravlenie-ukrainskimi-voyskami-1042384399.html

Удары российской армии существенно нарушили управление украинскими войсками

Удары российской армии существенно нарушили управление украинскими войсками

Российские войска продолжают выполнение задач в рамках военной спецоперации на Украине. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T16:50+0300

2022-11-01T16:50+0300

2022-11-01T16:50+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. 31 октября российские войска нанесли массированный высокоточный удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, что привело к существенному нарушению управления группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Об этом сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении украинские войска, усиленные иностранными наемниками, безуспешно атаковали российские позиции в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка в ЛНР и Орлянка Харьковской области. ВСУ потеряли более 150 человек, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка в ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.На Николаево-Криворожском направлении российские войска пресекли наступление ВСУ, противник был отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах, три склада боеприпасов, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Также истребительной авиацией сбит украинский самолет Су-24, а средствами ПВО за сутки уничтожены девять беспилотников, сбиты в воздухе баллистическая ракета "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".Кроме того, Минобороны сообщило, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/rossiyskie-voyska-unichtozhili-artilleriyskuyu-ustanovku-panzerhaubitze-2000-na-ukraine-1042358957.html

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