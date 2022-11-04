Более 50 абитуриентов из Абхазии прошли олимпиаду Финансового университета
09:00 04.11.2022 (обновлено: 11:18 04.11.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
© Sputnik / Томас Тхайцук
По результатам олимпиады победитель получит возможность на бесплатной основе обучаться в Финансовом университете при Правительстве России.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 50 абитуриентов из Абхазии приняли участие в олимпиаде, организованной Финансовым университетом при Правительстве России. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал представитель Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.
Испытания проходили в Сухуме 2 ноября. Олимпиада представляла из себя тесты по разным предметам - каждый участник должен был сдать два из них.
Обязательным для сдачи был русский язык. Второй предмет зависел от выбранной специальности.
© Sputnik / Томас Тхайцук Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
© Sputnik / Томас Тхайцук Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
© Sputnik / Томас Тхайцук Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
Всего на выбор абитуриентов было представлено около 10 направлений, среди которых и IT-технологии, и государственно-муниципальное управление, и ряд технических специальностей.
По словам Павлова, результаты олимпиады в Сухуме пока неизвестны.
"Представители вуза отвезут в экзаменационную комиссию Финансового университета эти тесты, где они будут проверены. Каждому участнику олимпиады на телефон или на почту придет его результат", – отметил он.
Победитель олимпиады получит возможность на бесплатной основе обучаться в Финансовом университете при Правительстве России. А призерам при поступлении в вуз на платную основу предоставляется 50 % скидка на весь период обучения.
Как отметил представитель Россотрудничества, победители могут быть отобраны по каждому направлению. Однако для того, чтобы стать студентом одного из самых престижных вузов России, необходимо не просто обойти других участников по баллам, но и “показать достойный результат”.
Те, кто не смог принять участие в олимпиаде в Сухуме, имеют возможность зарегистрироваться по ссылке, зарегистрироваться и пройти предварительный отбор онлайн. Основной же этап придется проходить очно в Москве.