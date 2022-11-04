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Российские войска уничтожили цеха изготовления ракетных двигателей для ВСУ
Российские войска уничтожили цеха изготовления ракетных двигателей для ВСУ
Кроме того, были нанесены удары по трем цехам харьковского завода "Коммунар", который выпускал реактивные снаряды к системам залпового огня. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T14:09+0300
2022-11-04T14:09+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по цехам завода в Павлограде, в которых производились ракетные двигатели для украинских войск, сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были сорваны попытки двух ротных тактических групп ВСУ провести атаку в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак".На Красно-Лиманском направлении были отражены атаки двух усиленных мотопехотных батальонов ВСУ, противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95 военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения. За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах, штаб одного из подразделений иностранных наемников в Николаеве, четыре склада боеприпасов. Средствами ПВО за сутки были сбиты четыре украинских дрона, перехвачены в воздухе девять снарядов системы залпового огня "HIMARS" и три снаряда "Ураган".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/bolee-100-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-vozvrascheny-s-podkontrolnoy-kievu-territorii-1042437442.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/vs-rossii-otrazili-pyat-atak-ukrainskoy-motopekhoty-v-khersonskoy-oblasti-1042428507.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили цеха изготовления ракетных двигателей для ВСУ
14:09 04.11.2022 (обновлено: 14:48 04.11.2022)
Кроме того, были нанесены удары по трем цехам харьковского завода "Коммунар", который выпускал реактивные снаряды к системам залпового огня.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik.
Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по цехам завода в Павлограде, в которых производились ракетные двигатели для украинских войск, сообщает
Минобороны России.
"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были сорваны попытки двух ротных тактических групп ВСУ провести атаку в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак".
На Красно-Лиманском направлении были отражены атаки двух усиленных мотопехотных батальонов ВСУ, противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.
На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95 военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах, штаб одного из подразделений иностранных наемников в Николаеве, четыре склада боеприпасов.
Средствами ПВО за сутки были сбиты четыре украинских дрона, перехвачены в воздухе девять снарядов системы залпового огня "HIMARS" и три снаряда "Ураган".