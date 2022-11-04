https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/yubiley-akademii-nauk-abkhazii-otmetili-v-sukhume-1042449752.html

Юбилей Академии наук Абхазии отметили в Сухуме

Юбилей Академии наук Абхазии отметили в Сухуме

Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики Владислава Ардзинба. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T15:54+0300

2022-11-04T15:54+0300

2022-11-04T15:54+0300

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное заседание, посвященное 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии, состоялось в конференц-зале Кабинета министров в пятницу, 4 ноября.На праздновании юбилея АНА присутствовало научное сообщество республики, руководство страны во главе с президентом, а также более 30 гостей из научных учреждений России, среди которых заместитель президента РАН Геннадий Матишов, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, президент Международной славянской академии образования, науки, искусства и культуры Сергей Бабурин.В начале мероприятия собравшимся показали документальный фильм, посвященный истории создания Академии наук Абхазии, ее достижениям, сделанным за эти годы, а также современной жизни научного центра.После этого президент Абхазии Аслан Бжания выступил с поздравительной речью, который заметил, что академия создавалась в сложнейший послевоенный период, но имела огромное значение для республики."Достижения наших ученых признаны не только в родной стране, но и за ее пределами. Благодаря вашей деятельности и научным трудам в мире знают и о богатом историко-культурном наследии нашей страны, знают правду о национально-освободительной борьбе нашего народа, о борьбе за независимость," – сказал он.Президент отметил, что сегодня Академия наук представляет собой слаженную структуру научных учреждений, потенциал которых необходимо наращивать, и особо выделил одно из приоритетных направлений – работу с молодыми учеными, которые перенимают опыт научной интеллигенции республики.Замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко зачитал поздравительный адрес от имени президента академии Ольги Васильевой."Академия прошла большой путь, выстроила системную работу по наиболее актуальной проблематике – проведение фундаментальных прикладных исследований. Уверены, что благодаря профессионализму, целенаправленной системной работе ученых Республики Абхазия, современная наука продолжит устойчивое развитие, обеспечивающее рост технологического потенциала и будет способствовать укреплению позиций Республики Абхазия на международной арене", – подчеркнул Онищенко.С 25-летним юбилеем АНА поздравил и спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, который отметил, что в основе решения о создании Академии наук лежало глубокое понимание первым президентом республики роли науки в развитии государства."Формирование и реализация государственной научно-технической политики – одна из главных задач, стоящих перед учеными Абхазии. Значимый вклад в науку вносят научные учреждения, входящие в структурные отделения академии. В их состав входят известные ученые, которые в сложные периоды в истории нашего государства сохранили и развивали исторические связи абхазской науки", – отметил Ашуба.Он добавил, что спектр современных исследований и научных разработок Академии наук очень широк, этому способствует активное международное сотрудничество ученых Абхазии и их иностранных коллег.Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа подчеркнул, что АНА была создана как высшее государственное научное учреждение республики, как основа экономического, социального и культурного развития страны."Конечно же, не случайно, что учредителем академии является президент страны. Пять лет назад, на 20-летие академии, современный вектор стратегии АНА мы определили как переход от становления к развитию", – рассказал он.По словам Джапуа, этот переход – необходимость, заданная темпами развития науки в современном мире. Для совершенствования науки, правовых отношений между государством и Академией наук, регулирования процесса, связанного с поступательным развитием науки, по его мнению, необходимо разработать и принять закон об Академии наук Абхазии.Также на торжественном заседании руководитель Администрации президента Джансух Нанба зачитал указы, касающиеся награждения ученых за вклад в научную работу. Так Сергей Бебия был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени, Руслан Капба – орденом "Ахьдз-Апша" II степени, Марина Барциц – орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" удостоились Аслан Авидзба, Нелли Аршба, Петр Квициния, Леонид Саманба, Заур Шалашаа, Александр Гулия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/nauchnaya-konferentsiya-k-yubileyu-akademii-nauk-otkrylas-v-abkhazii-1042400583.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/akademiya-nauk-abkhazii-podpisala-soglashenie-s-peterburgskim-institutom-istorii-ran-1042417259.html

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