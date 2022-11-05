https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/mesto-prityazheniya-turistov-kurortnomu-kompleksu-pitsunda-ispolnilos-55-let-1042459701.html

Место притяжения туристов: курортному комплексу "Пицунда" исполнилось 55 лет

Место притяжения туристов: курортному комплексу "Пицунда" исполнилось 55 лет

Построить курорт в Пицунде решил Никита Хрущев во время отдыха на своей даче недалеко от того места, где позже вырос курорт всесоюзного значения. 05.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. 5 ноября 1967 года был открыт курортный комплекс Пицунда, который включал в себя семь 14-этажных гостиниц и пансионатов.Место было выбрано не случайно, основать курорт было решено в заповедной сосновой роще, так как пицундская сосна обладает уникальными лечебными свойствами.Приняв решение, Хрущев связался с главным архитектором Москвы тех лет Михаилом Посохиным, который строил Дворец съездов, чтобы он со своими коллегами срочно прибыл в Пицунду.В строительстве новой здравницы приняли участие около трех с половиной тысяч человек, для которых было построено десять четырехэтажных малогабаритных "хрущевок".Курорт Пицунда стал излюбленным местом отдыха советских людей сразу же после его открытия. В 1960-1972 годах в помещении Пицундского храма функционировал музей-выставка общества охраны памятников культуры, перенесенный позднее в стоящее рядом монастырское здание, построенное в 1913 году. В храме разместили концертный зал и установили орган.В 1991 году с целью сохранения уникальных историко-культурных и экологических памятников в Пицунде был создан Государственный историко-архитектурный заповедник "Великий Питиунт" со статусом национального парка-заповедника. Христианские памятники и уникальная роща реликтовых сосен находятся под охраной государства.Современная Пицунда – это более десяти работающих курортных объектов, среди которых пансионаты "Самшитовая роща", "Сосновая роща" и "Кудры", дом творчества имени Дмитрия Гулиа "Литфонд", и курортное объединение курорта "Пицунда". Как и в былые годы, туристов в Пицунде привлекают чистый воздух, теплое море и гостеприимство. Но, несмотря на это, количество отдыхающих пока уступает довоенному.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/poteryannyy-vo-vremeni-chto-proizoshlo-s-mayakom-v-pitsunde--1041574287.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/bolee-350-tysyach-turistov-posetili-pitsundu-v-etom-godu-1041181227.html

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