https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/rossiyskie-voyska-porazili-punkt-upravleniya-sbu-v-kharkovskoy-oblasti-1042462873.html

Российские войска поразили пункт управления СБУ в Харьковской области

Российские войска поразили пункт управления СБУ в Харьковской области

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 05.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-05T15:34+0300

2022-11-05T15:34+0300

2022-11-05T15:47+0300

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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Российские войска уничтожили пункт управления СБУ в районе населенного пункта Купянск в Харьковской области, сообщает Минобороны России.Также были уничтожены база хранения вооружения и военной техники, шесть складов в ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, украинская самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1", радиолокационная станция ЗРК С-300.Российская истребительная авиация сбила украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8. Также за сутки были сбиты девять беспилотников, перехвачены 27 снарядов РСЗО "HIMARS".Ведомство сообщает, что на Купянском направлении ВСУ нанесено поражение огнем артиллерии и авиации. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей.На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях Стельмаховки, Площанки и Кременной в ЛНР. Уничтожено 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп уничтожено выше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении российские войска отразили атаки двух мотопехотных рот, усиленных танками. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

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