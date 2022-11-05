https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/rusdram-pokazhet-marquez-sny-odinochestva-v-sankt-peterburge-1042461316.html

РУСДРАМ покажет "MARQUEZ. Сны одиночества" в Санкт-Петербурге

РУСДРАМ покажет "MARQUEZ. Сны одиночества" в Санкт-Петербурге

Постановку можно будет увидеть 8 ноября на сцене Каменноостровского театра (вторая сцена БДТ им. Г.А. Товстоногова) в 19:00. 05.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Искандера покажет спектакль "MARQUEZ. Сны одиночества" зрителям из Санкт-Петербурга, сообщает Министерство культуры Абхазии. Одним из таких режиссеров стала Мария Романова, которая и поставила "MARQUEZ. Сны одиночества" - в 2005 году она окончила СПбГАТИ по специальности "актриса и режиссёр драматического театра" (мастерская профессора Козлова)."Для театра, который стал признанным культурным брендом Абхазии, участие в столь престижном фестивале в Санкт-Петербурге - новая возможность продемонстрировать достижения театральной культуры Абхазии, тем более что речь идёт о "MARQUEZ. Сны одиночества" - спектакле мирового уровня", - заявил директор театра Ираклий Хинтба. Фестиваль пройдет в северной столице с 7 по 15 ноября. Его цель - налаживание творческого диалога между поколениями, познакомить зрителя с принципами и законами восприятия современного драматического театра. В рамках фестиваля свои лучшие спектакли покажут российские и зарубежные театры.Спектакль "MARQUEZ. Сны одиночества" - это фантазии в духе магического реализма, основой которых стал знаменитый роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Это смешение жанров от комедии до высокой трагедии и, в то же время, философская притча.

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