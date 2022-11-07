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Более 340 тысяч рублей было собрано на благотворительном концерте в Мокве
Более 340 тысяч рублей было собрано на благотворительном концерте в Мокве
Все собранные средства пойдут на восстановление храма, построенного в X веке при абхазском царе Леоне III. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T12:00+0300
2022-11-07T12:00+0300
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. На благотворительном концерте в Моквском храме, прошедшем в воскресенье, было собрано 342 734 рубля, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии."Мы очень благодарны Сретенскому хору за то, что они в своем плотном графике нашли время приехать сюда. Конечно, большое значение для духовной жизни Абхазии имеет выступление этого хора, консолидация всех наших граждан, которые сегодня пришли сюда послушать музыку и получить удовольствие", - сказал он.Несмотря на то, что концерт завершился, сбор средств продолжается - пожертвования можно сделать онлайн.Благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной хоровой капеллы прошел в Моквском соборе в воскресенье 6 ноября.В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения. Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”. Всего в репертуаре было более 20 произведении.
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абхазия, новости, культура, музыка
Более 340 тысяч рублей было собрано на благотворительном концерте в Мокве
12:00 07.11.2022 (обновлено: 12:07 07.11.2022)
Все собранные средства пойдут на восстановление храма, построенного в X веке при абхазском царе Леоне III.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik.
На благотворительном концерте в Моквском храме, прошедшем в воскресенье, было собрано 342 734 рубля, сообщает
пресс-служба Министерства культуры Абхазии.
Глава Минкульта Даур Кове выразил надежду на то, что в будущем в Абхазии будут организовываться подобные мероприятия.
"Мы очень благодарны Сретенскому хору за то, что они в своем плотном графике нашли время приехать сюда. Конечно, большое значение для духовной жизни Абхазии имеет выступление этого хора, консолидация всех наших граждан, которые сегодня пришли сюда послушать музыку и получить удовольствие", - сказал он.
Несмотря на то, что концерт завершился, сбор средств продолжается - пожертвования можно сделать онлайн
.
Благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной хоровой капеллы прошел в Моквском соборе в воскресенье 6 ноября.
В репертуаре двух творческих коллективов были как русские, так и абхазские духовные песнопения. Вместе они исполнили абхазское произведение “Песнь о ранении”. Всего в репертуаре было более 20 произведении.