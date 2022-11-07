https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/minpros-abkhazii-nachal-razdavat-uchebniki-dlya-10-11-klassov-1042511631.html

Минпрос Абхазии начал раздавать учебники для 10-11 классов

Минпрос Абхазии начал раздавать учебники для 10-11 классов

Первая партия школьных учебников для 1-7 классов была доставлена в Абхазию при поддержке российского руководства еще в августе. Тогда в школы поступила 161... 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T18:40+0300

2022-11-07T18:40+0300

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СУХУМ, 7 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство просвещения и языковой политики приступило к выдаче абхазским школам учебников для 10-11 классов, изданных в России. Об этом рассказал глава ведомства Инал Габлия.Как отметил Габлия, из-за спецоперации на Украине вопрос с поставкой учебников в Абхазию решался сложно, но сделать это все же удалось. Он подчеркнул, что все учебники должны быть строго использованы преподавателями и "никто не имеет права просить детей покупать что-то другое"."Когда мы привезли первую партию, у некоторых учителей возникали пожелания, чтобы дети покупали какие-то другие издания. Мы это категорически запрещаем, так как вопрос был согласован с районными отделами образования, и мы совместно определяли стандарт обучения", - сказал он.Министр добавил, что в новых изданиях учебников могут немного меняться темы и упражнения, и преподавателям необходимо все изучить и "преподнести со всей ответственностью"."Наши комиссии уже работают, отслеживают процесс преподавания в школах", - отметил он.По словам Габлия, 95% школ Абхазии были оснащены учебниками для учеников 1-7 класса из первой партии. Нехватка пособий наблюдалась в Гагрском районе, поэтому в этот раз раздача началась с него.Габлия подчеркнул, что в текущем учебном году были переизданы учебники по абхазскому языку для учеников 4-5 и 10-11 классов, "Ҳазну адунеи", "Русская литература", "Русская речь", прописи, а вскоре появится новый учебник для третьего класса ""Еицаҳҵап аԥсуа бызшәа" в комплекте с рабочей тетрадью и мультфильмом. Такой учебник уже внедрен во вторых классах. Переизданные учебники уже распределяют по школам республики.По словам министра, вскоре ожидается поступление третьей партии учебников. Она будет предназначена для 8-9 классов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/takie-obstoyatelstva-vasileva-o-vzaimodeystvii-rossii-i-abkhazii-v-sfere-obrazovaniya--1041345902.html

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