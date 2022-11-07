https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/rossiyskie-pvo-sbili-za-sutki-shest-ukrainskikh-bespilotnikov-1042510092.html

Российские ПВО сбили за сутки шесть украинских беспилотников

Российские ПВО сбили за сутки шесть украинских беспилотников

Дроны были сбиты в районе населенных пунктов Берестовое, Егоровка, Евгеновка и Валерьяновка в ДНР. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T17:02+0300

2022-11-07T17:02+0300

2022-11-07T17:02+0300

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. За сутки российские системы ПВО уничтожили в воздухе шесть украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены семь пунктов управления, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186-ти районах. Также уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники ВСУ, две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Ведомство сообщает, что на Купянском направлении две батальонные тактические группы, усиленные иностранными наемниками, в течение суток вели наступление в направлении Нижней Дуванки и Сватова в ЛНР. Российские войска остановили наступление, уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы предпринимали попытки наступления в направлениях Площанки и Червонопоповки в ЛНР. Атаки отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.На Николаево-Криворожском направлении российские войска и артиллерия отразили наступление батальонной тактической группы ВСУ, отбросив противника на исходные позиции. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/vs-rossii-otbili-dve-ataki-protivnika-v-khersonskoy-oblasti-1042479096.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-shestyu-raketami-himars-1042473540.html

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