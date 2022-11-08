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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/armeyskaya-aviatsiya-rossii-porazila-dve-takticheskie-gruppy-vsu-1042527659.html
Армейская авиация России поразила две тактические группы ВСУ
Армейская авиация России поразила две тактические группы ВСУ
Противник хотел атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. 08.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-08T19:15+0300
2022-11-08T19:15+0300
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Российская армейская авиация поразила две украинские ротные тактические группы на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России.Всего за сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении было сорвано наступление двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении ВСУ предприняли две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка в ДНР. Уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа. На Николаево-Криворожском направлении российские войска за сутки пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп в тыловые районы обороны, уничтожили более 50 военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ, 64 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 192-х районах.Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ, а российские истребители сбили украинский вертолет Ми-24.За сутки средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25, уничтожены семь украинских беспилотников, перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/rossiyskie-pvo-sbili-za-sutki-shest-ukrainskikh-bespilotnikov-1042510092.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/revizory-pentagona-na-ukraine-proschay-oruzhie-1042436329.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/bolee-100-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-vozvrascheny-s-podkontrolnoy-kievu-territorii-1042437442.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Армейская авиация России поразила две тактические группы ВСУ

19:15 08.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместное учение России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместное учение России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Противник хотел атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Российская армейская авиация поразила две украинские ротные тактические группы на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России.
Также Купянском направлении была отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками и двигавшегося в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР.
Всего за сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении было сорвано наступление двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении ВСУ предприняли две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка в ДНР. Уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.
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На Николаево-Криворожском направлении российские войска за сутки пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп в тыловые районы обороны, уничтожили более 50 военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ, 64 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 192-х районах.
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Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ, а российские истребители сбили украинский вертолет Ми-24.
За сутки средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25, уничтожены семь украинских беспилотников, перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха".
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