https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/sovet-es-i-evroparlament-soglasovali-nepriznanie-pasportov-rossii-vydannykh-v-abkhazii-1042576305.html

Совет ЕС и Европарламент согласовали непризнание паспортов России, выданных в Абхазии

Совет ЕС и Европарламент согласовали непризнание паспортов России, выданных в Абхазии

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Совет Евросоюза в лице председательствующей Чехии и Европарламент достигли предварительного соглашения по решению не признавать... 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T19:10+0300

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евросоюз

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санкции

абхазия

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Совет Евросоюза в лице председательствующей Чехии и Европарламент достигли предварительного соглашения по решению не признавать паспорта России, выданные на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины", а также в Абхазии и Южной Осетии, говорится в заявлении Совета.В заявлении поясняется, в частности, что российские загранпаспорта, выданные жителям этих территорий, не будут считаться действительными для получения виз и пересечения границ Шенгенского пространства.В Совете напомнили, что по факту страны ЕС уже не признают российские загранпаспорта, выданные в этих регионах."Это решение призвано установить единый подход, гарантировать правильное функционирование внешних границ, общей визовой политики, а также обеспечить безопасность государств-членов ЕС", – отметили в Совете.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/vstrecha-s-sopredsedatelyami-zhenevskikh-diskussiy-sostoyalas-v-mide-abkhazii-1042552708.html

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