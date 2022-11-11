https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/amerikanskiy-zrk-avenger-kak-schit-ukrainskogo-gladiatora-1042594534.html

Американский ЗРК Avenger как щит украинского гладиатора

Американский ЗРК Avenger как щит украинского гладиатора

Для формирования "эшелонированной ПВО" Украины американцы передают ВСУ четыре ЗРК Avenger дальностью до пяти километров. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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В секторе противодействия низколетящим ударным дронам такой "щит" обещает больше зрелищ, чем попаданий, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Пакеты военной помощи США Украине становятся "тоньше", список боевой техники и боеприпасов для ВСУ постепенно сокращается. И все же, Пентагон 10 ноября объявил двадцать пятое (с августа 2021 года) изъятие вооружений из своих арсеналов для передачи Киеву – на сумму 400 млн долларов. ВСУ получат четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger к нему, боеприпасы для ЗРК HAWK (до монтажа на испанских пусковых установках американские ракеты необходимо отремонтировать) и РСЗО HIMARS, а также 155-мм артиллерийские снаряды (21 тысячу), 120-мм мины (10 тысяч), сотню автомобилей HMMWV, стрелковое оружие и 20 млн патронов к нему. Ничего нового или впечатляющего, за исключением 4 подержанных ЗРК Avenger малой дальности (разработка Boeing 1987 года).Представитель Пентагона Сабрина Сингх на вчерашней пресс-конференции отметила, что ранее США не предоставляли Украине ЗРК Avenger с ракетами Stinger, и якобы это средство в сочетании с ракетами HAWK поможет ВСУ защититься от российских крылатых ракет и беспилотников. Скромные возможности антикварного комплекса HAWK дальностью до 40 км мы рассматривали ранее. Мобильный ЗРК малой дальности с громким названием Avenger ("Мститель") напоминает щит гладиатора, главное предназначение которого – потешить зрителей кровавого "представления".Зенитный ракетный комплекс Avenger выглядит как "джихад-мобиль" (HMMWV) с восемью пусковыми для ракет Stinger различных модификаций (с тепловой головкой самонаведения). Имеет оптические и тепловизионные средства обнаружения и сопровождения целей, лазерный дальномер, систему "свой-чужой". Модернизированный в начале XXI века ЗРК Avenger способен принимать целеуказания внешних РЛС и удаленных командных пунктов ПВО, однако максимальная дальность – 5500 м и доступные высоты – до 3800 м ограничивают "мстительность" на переднем крае и на марше характеристиками того же переносного "Стингера" образца 1980-х годов. Заметим, операция "Буря в пустыне" 1991 года не оставила свидетельств эффективности комплекса, полезность "Мстителя" в боевых условиях неочевидна. О многом говорит и спрос на международном рынке: США поставляли ЗРК Avenger лишь Тайваню (70 единиц) и Египту (50 единиц).Заряженность на войнуЗаявление представителя Пентагона Сабрины Сингх о "высокой эффективности" на поле боя поставленных США и европейскими союзниками зенитных комплексов – откровенная дезинформация. К примеру, в Николаеве 11 ноября выпущенная "умельцами" ВСУ зенитная ракета попала в жилой дом, есть погибшие и раненые. Однако более несовершенных американских ЗРК нас беспокоит заряженность США на длительный и в перспективе глобальный конфликт с Россией.Деньги – мускулы любой армии. Украина в 2022 году получила от США около 19 млрд долларов, помощь ЕС составила более 19 млрд евро – без учета военных поставок. Дальше в лес – больше дров, впереди маячит "точка невозврата". Седьмое заседание контактной группы по Украины с участием более 40 стран ("Рамштайн -7") намечено на 16 ноября. В Европе все отчетливее осознают опасность ситуации.Бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью изданию Causeur заявил, что Европа больше не может идти на поводу у разжигающего войну с Россией Вашингтона, ей следует пересмотреть политику, и "почему бы не принять раздел Украины?".Экс-начальник Генштаба французской армии Пьер де Вилье в интервью изданию Le Figaro призвал ЕС найти дипломатическое решение: "Конфликт на Украине не в интересах европейцев, тем более французов", и выразил сожаление о слишком долгом и систематичном сближении с Америкой.В конгрессе США 10 ноября в очередной раз призвали до весны полностью прекратить поддержку Украины. По информации New York Times, даже глава Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли на закрытых совещаниях в Белом доме выступает за переговоры.Позицию замглавы Минэкономики Украины Тараса Качки о помощи США транслирует Washington Post: "Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России… Если это произойдет, украинские вооруженные силы не смогут воевать". Действительно, кошмар – украинцы перестанут умирать за интересы Вашингтона.Всем здравомыслящим людям понятно, что при отсутствии западной, прежде всего, американской военной и финансовой помощи Киеву боевые действия на Украинском ТВД завершатся в течении нескольких часов или дней – победой России, завершением специальной военной операции, укреплением равной и неделимой международной безопасности. Не всем ясно, что безрассудное продолжение западной "поддержки" неотвратимо ведет к прямому военному конфликту НАТО с Россией, и гарантированным (ядерной триадой РФ) поражением альянса – с катастрофическими для народов Западной Европы и Северной Америки последствиями.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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