https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-32-snaryada-himars-v-khersonskoy-oblasti-1042590465.html

Средства ПВО России за сутки сбили 32 снаряда HIMARS в Херсонской области

Средства ПВО России за сутки сбили 32 снаряда HIMARS в Херсонской области

Также за сутки средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в районах Голикова, Краснореченского и Кривошеевки в ЛНР, Макаровки, Никольского и... 11.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-11T18:44+0300

2022-11-11T18:44+0300

2022-11-11T18:44+0300

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах, склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаеве.Также в ходе контрбатарейной борьбы был подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в Харьковской области, а в ЛНР был подавлен взвод украинских самоходных гаубиц "Акация".Минобороны сообщает, что на Купянском направлении российские войска сорвали попытку наступления трех ротных тактических групп ВСУ в районах населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка в Харьковской области. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.На Красно-Лиманском направлении была сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении Червонопоповки и Площанки в ЛНР. Потери противника составили до 90 военнослужащих и наемников убитыми и ранеными и одну боевую бронированную машину. На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики. Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/minoborony-rossiyskie-voyska-provodyat-peregruppirovku-na-levyy-bereg-dnepra-1042574276.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/doklad-surovikina-shoygu-1042553750.html

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