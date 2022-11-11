https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/zavershena-perebroska-rossiyskikh-podrazdeleniy-na-levyy-bereg-dnepra-1042587755.html
Завершена переброска российских подразделений на левый берег Днепра
Завершена переброска российских подразделений на левый берег Днепра
Сообщается, что на правом берегу не оставили ни одного российского солдата, никакой военной техники и вооружений. 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T16:02+0300
2022-11-11T16:02+0300
2022-11-11T17:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
новости
украина
министерство обороны рф
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041356529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c571264d09e221415ec6a43fea9035db.jpg
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр на Херсонском направлении была завершена 11 ноября в пять часов утра по московскому времени, сообщает Министерство обороны России.При этом, говорится в сообщении, противник несколько раз пытался сорвать переброску войск с одного берега на другой, нанеся по переправам пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня "HIMARS".Российские средства ПВО сбили 28 реактивных снарядов, еще пять были успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. Украинские подразделения были остановлены на расстоянии 30-40 километров от переправ через Днепр благодаря огню российской артиллерии, ударам авиации и применению минно-взрывных заграждений.За сутки барражирующими боеприпасами "Ланцет" и огнем РСЗО российские войска уничтожили три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника. Также на минных заграждениях подорвалось более двадцати украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.Ранее министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра.По заявлению Суровикина, потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше. Кроме того, из региона удалось вывести более 115 тысяч мирных жителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/minoborony-rossiyskie-voyska-provodyat-peregruppirovku-na-levyy-bereg-dnepra-1042574276.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/doklad-surovikina-shoygu-1042553750.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041356529_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_a75e731dfdad26e91682e5d0d8253afb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, украина, министерство обороны рф, донбасс
россия, новости, украина, министерство обороны рф, донбасс
Завершена переброска российских подразделений на левый берег Днепра
16:02 11.11.2022 (обновлено: 17:24 11.11.2022)
Сообщается, что на правом берегу не оставили ни одного российского солдата, никакой военной техники и вооружений.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik.
Переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр на Херсонском направлении была завершена 11 ноября в пять часов утра по московскому времени, сообщает
Министерство обороны России.
"Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации", – говорится в сообщении.
При этом, говорится в сообщении, противник несколько раз пытался сорвать переброску войск с одного берега на другой, нанеся по переправам пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня "HIMARS".
Российские средства ПВО сбили 28 реактивных снарядов, еще пять были успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. Украинские подразделения были остановлены на расстоянии 30-40 километров от переправ через Днепр благодаря огню российской артиллерии, ударам авиации и применению минно-взрывных заграждений.
За сутки барражирующими боеприпасами "Ланцет" и огнем РСЗО российские войска уничтожили три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника. Также на минных заграждениях подорвалось более двадцати украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра.
По заявлению Суровикина, потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше. Кроме того, из региона удалось вывести более 115 тысяч мирных жителей.