https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/zavershena-perebroska-rossiyskikh-podrazdeleniy-na-levyy-bereg-dnepra-1042587755.html

Завершена переброска российских подразделений на левый берег Днепра

Завершена переброска российских подразделений на левый берег Днепра

Сообщается, что на правом берегу не оставили ни одного российского солдата, никакой военной техники и вооружений. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-11T16:02+0300

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2022-11-11T17:24+0300

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр на Херсонском направлении была завершена 11 ноября в пять часов утра по московскому времени, сообщает Министерство обороны России.При этом, говорится в сообщении, противник несколько раз пытался сорвать переброску войск с одного берега на другой, нанеся по переправам пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня "HIMARS".Российские средства ПВО сбили 28 реактивных снарядов, еще пять были успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. Украинские подразделения были остановлены на расстоянии 30-40 километров от переправ через Днепр благодаря огню российской артиллерии, ударам авиации и применению минно-взрывных заграждений.За сутки барражирующими боеприпасами "Ланцет" и огнем РСЗО российские войска уничтожили три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника. Также на минных заграждениях подорвалось более двадцати украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.Ранее министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра.По заявлению Суровикина, потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше. Кроме того, из региона удалось вывести более 115 тысяч мирных жителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/minoborony-rossiyskie-voyska-provodyat-peregruppirovku-na-levyy-bereg-dnepra-1042574276.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/doklad-surovikina-shoygu-1042553750.html

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