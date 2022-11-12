https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/bank-rossii-rasskazal-o-preimuschestvakh-tsifrovogo-rublya-1042598490.html
Банк России рассказал о преимуществах цифрового рубля
Банк России рассказал о преимуществах цифрового рубля
Цифровой рубль - цифровая валюта, разрабатываемая Банком России. Проект уже тестируется банками, и планируется, что новая форма рубля поступит в обращение в... 12.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-12T11:57+0300
2022-11-12T11:57+0300
2022-11-12T13:54+0300
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Цифровой рубль, который обещают ввести в России в 2023 году, обладает рядом преимуществ, сообщают эксперты Telegram-канала "Финансовая культура", просветительского ресурса Банка России.Кроме того, благодаря введению цифрового рубля, государство сможет улучшить контроль за расходованием бюджетных средств. При этом, сообщают эксперты, государство не сможет контролировать деньги граждан, так как информация о кошельках, платежах и расчетах будет частью банковской тайны. Банк поясняет, что цифровой рубль - это не криптовалюта, так как у частных цифровых валют вроде биткоина нет единого эмитента и они не относятся ни к чьим обязательствам. Цифровой рубль же выпускает Центробанк.Такие рубли будут храниться на платформеБанка России и получить доступ к ним можно будет через любую финансовую организацию. И так как все операции будут проходить через банковские каналы с криптографической защитой и под электронную подпись клиента, мошенникам будет сложнее получить доступ к этим деньгам, их сохранность гарантируется Банком России.Также эксперты поясняют, что выпуск цифрового рубля не сможет разогнать инфляцию, так как новые деньги появятся не в дополнение к существующим, а как их частичная замена. И курс всех трех форм рублей - наличных, безналичных и цифровых, будет 1 к 1.То же самое и с курсом цифрового рубля - он не может быть нестабильным в отличие от обычного рубля, так как, по сути, это просто еще одна форма валюты, а не новая валюта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/nabiullina-bankovskaya-sistema-rossii-vyderzhala-shoki-2022-goda-1042515351.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/bank-rossii-rasskazal-ob-opasnosti-investitsiy-v-kriptovalyuty-1038505493.html
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центральный банк рф, финансы, россия
центральный банк рф, финансы, россия
Банк России рассказал о преимуществах цифрового рубля
11:57 12.11.2022 (обновлено: 13:54 12.11.2022)
Цифровой рубль - цифровая валюта, разрабатываемая Банком России. Проект уже тестируется банками, и планируется, что новая форма рубля поступит в обращение в следующем году.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.
Цифровой рубль, который обещают ввести в России в 2023 году, обладает рядом преимуществ, сообщают
эксперты Telegram-канала "Финансовая культура", просветительского ресурса Банка России.
Называются несколько основных плюсов цифрового рубля: быстрые и безопасные платежи для физических и юридических лиц, возможность маркировать средства строго на определенные цели, возможность заключать смарт-контракты, которые позволят ускорить и упростить многие сделки.
Кроме того, благодаря введению цифрового рубля, государство сможет улучшить контроль за расходованием бюджетных средств. При этом, сообщают эксперты, государство не сможет контролировать деньги граждан, так как информация о кошельках, платежах и расчетах будет частью банковской тайны.
Банк поясняет, что цифровой рубль - это не криптовалюта, так как у частных цифровых валют вроде биткоина нет единого эмитента и они не относятся ни к чьим обязательствам. Цифровой рубль же выпускает Центробанк.
Такие рубли будут храниться на платформеБанка России и получить доступ к ним можно будет через любую финансовую организацию. И так как все операции будут проходить через банковские каналы с криптографической защитой и под электронную подпись клиента, мошенникам будет сложнее получить доступ к этим деньгам, их сохранность гарантируется Банком России.
Также эксперты поясняют, что выпуск цифрового рубля не сможет разогнать инфляцию, так как новые деньги появятся не в дополнение к существующим, а как их частичная замена. И курс всех трех форм рублей - наличных, безналичных и цифровых, будет 1 к 1.
То же самое и с курсом цифрового рубля - он не может быть нестабильным в отличие от обычного рубля, так как, по сути, это просто еще одна форма валюты, а не новая валюта.