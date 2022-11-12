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Беслан Джопуа рассказал о вопросах, поднятых на заседании межправкомиссии в Крыму
Беслан Джопуа рассказал о вопросах, поднятых на заседании межправкомиссии в Крыму
Заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом министров Крыма прошло... 12.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-12T17:42+0300
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СУХУМ, 12 нояб - Sputnik. Вопросы морского и сухопутного сообщения, экономики, образования, культуры и спорта обсудили на IV заседании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Крымом. Об этом на радио Sputnik рассказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.“Завод уже построен. Потрачено более 400 миллионов рублей. Но были небольшие проблемы, мы их обсудили. На встрече подняли вопрос о выделении кредита инвесторам для закупки рыболовецких суден. По результатам встречи пришли к тому, что после того, как будет собран необходимый пакет документов, им будет выделен кредит до 200 миллионов рублей для покупки судов”, - отметил Джопуа.Еще до пандемии было подписано соглашение о морском сообщении между портами Крыма, Сочи и Сухума. Однако после введения локдауна морское сообщение так и не было налажено. Стороны отметили необходимость решить этот вопрос. Кроме того, был затронут и вопрос вопрос запуска пассажирского автобуса между республиками.Помимо этого, на заседании крымская сторона выразила готовность принимать абхазских абитуриентов в Симферопольском университете.Заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом министров Крыма прошло 9-10 ноября в Симферополе.Также 9 ноября Беслан Джопуа встретился в Симферополе с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/otkrylsya-rybnyy-zavod-v-krymu-postroennyy-pri-uchastii-abkhazskikh-investorov---1039513681.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/beslan-dzhopua-vstretilsya-s-glavoy-kryma-sergeem-aksenovym-1042553901.html
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Беслан Джопуа рассказал о вопросах, поднятых на заседании межправкомиссии в Крыму
Заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом министров Крыма прошло 9-10 ноября в Симферополе.
СУХУМ, 12 нояб - Sputnik.
Вопросы морского и сухопутного сообщения, экономики, образования, культуры и спорта обсудили на IV заседании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Крымом. Об этом на радио Sputnik
рассказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.
По словам Джопуа, еще летом этого года в Крыму при участии абхазских и российских инвесторов был построен завод по производству рыбной муки и рыбьего жира. Однако предприятие еще не заработало.
“Завод уже построен. Потрачено более 400 миллионов рублей. Но были небольшие проблемы, мы их обсудили. На встрече подняли вопрос о выделении кредита инвесторам для закупки рыболовецких суден. По результатам встречи пришли к тому, что после того, как будет собран необходимый пакет документов, им будет выделен кредит до 200 миллионов рублей для покупки судов”, - отметил Джопуа.
Еще до пандемии было подписано соглашение о морском сообщении между портами Крыма, Сочи и Сухума. Однако после введения локдауна морское сообщение так и не было налажено. Стороны отметили необходимость решить этот вопрос. Кроме того, был затронут и вопрос вопрос запуска пассажирского автобуса между республиками.
Помимо этого, на заседании крымская сторона выразила готовность принимать абхазских абитуриентов в Симферопольском университете.
Заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом министров Крыма прошло 9-10 ноября в Симферополе.
Также 9 ноября Беслан Джопуа встретился в Симферополе с главой Крыма Сергеем Аксеновым.