https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/beslan-dzhopua-rasskazal-o-voprosakh-podnyatykh-na-zasedanii-mezhpravkomissii-v-krymu-1042599067.html

Беслан Джопуа рассказал о вопросах, поднятых на заседании межправкомиссии в Крыму

Беслан Джопуа рассказал о вопросах, поднятых на заседании межправкомиссии в Крыму

Заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом министров Крыма прошло... 12.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-12T17:42+0300

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СУХУМ, 12 нояб - Sputnik. Вопросы морского и сухопутного сообщения, экономики, образования, культуры и спорта обсудили на IV заседании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Крымом. Об этом на радио Sputnik рассказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.“Завод уже построен. Потрачено более 400 миллионов рублей. Но были небольшие проблемы, мы их обсудили. На встрече подняли вопрос о выделении кредита инвесторам для закупки рыболовецких суден. По результатам встречи пришли к тому, что после того, как будет собран необходимый пакет документов, им будет выделен кредит до 200 миллионов рублей для покупки судов”, - отметил Джопуа.Еще до пандемии было подписано соглашение о морском сообщении между портами Крыма, Сочи и Сухума. Однако после введения локдауна морское сообщение так и не было налажено. Стороны отметили необходимость решить этот вопрос. Кроме того, был затронут и вопрос вопрос запуска пассажирского автобуса между республиками.Помимо этого, на заседании крымская сторона выразила готовность принимать абхазских абитуриентов в Симферопольском университете.Заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом министров Крыма прошло 9-10 ноября в Симферополе.Также 9 ноября Беслан Джопуа встретился в Симферополе с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/otkrylsya-rybnyy-zavod-v-krymu-postroennyy-pri-uchastii-abkhazskikh-investorov---1039513681.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/beslan-dzhopua-vstretilsya-s-glavoy-kryma-sergeem-aksenovym-1042553901.html

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