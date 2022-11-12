https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskiy-mi-8-v-zaporozhe-1042600149.html

Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожье

Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожье

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 12.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-12T16:55+0300

2022-11-12T16:55+0300

2022-11-12T16:55+0300

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Истребительная авиация воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Ясная Поляна в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены четыре пункта управления ВСУ, 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236-ти районах. Кроме того, за сутки были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады в Запорожской области и склад вооружений и военной техники в Харьковской области.Сообщается также, что в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области была подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США. На Купянском направлении российские войска отбили атаки двух украинских батальонных тактических групп, пытавшихся двигаться в направлении Владимировки и Куземовки в ЛНР, а также нанесли огневое поражение ротной тактической группе у населенного пункта Песчаное в Харьковской области. Общие потери противника за сутки на этом направлении составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин.На Красно-Лиманском направлении атаковать российские позиции пытались четыре ротные тактические группы. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.На Южно-Донецком направлении иностранные наемники пытались остановить продвижение российских войск, в результате чего российские военные уничтожили более 85-ти боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-32-snaryada-himars-v-khersonskoy-oblasti-1042590465.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/amerikanskiy-zrk-avenger-kak-schit-ukrainskogo-gladiatora-1042594534.html

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